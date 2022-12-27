دولي

تمهيداً لأداء الحكومة الإسرائيلية اليمين.. تمرير قانون "درعي-سموتريتش" واستقالة رئيس (كنيست) المؤقت

تمهيداً لأداء الحكومة الإسرائيلية اليمين.. تمرير قانون "درعي-سموتريتش" واستقالة رئيس (كنيست) المؤقت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تمرير قانون "درعي-سموتريتش" بالقراءة الثانية والثالثة.

وأضافت بأن القرار سيمكن رئيس (شاس)، أرييه درعي، من العمل كوزير في الحكومة المقبلة، فيما سيتم تعيين رئيس (الصهيونية الدينية)، بتسلئيل سموتريتش، وزيراً إضافياً في وزارة الجيش.

في السياق، ذكرت (القناة 13) الإسرائيلية،  قدم رئيس (كنيست)، المؤقت ياريف ليفين، قدّم استقالته من المنصب صباح اليوم، بعد أن شغله لمدة أسبوعين فقط، تمهيداً لتعيينه وزيراً للقضاء.

وتستعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لأداء اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل، فيما ستكون استقالة ليفين، سارية بعد 48 ساعة ما لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة.

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