دولي

الأكثر فسادًا على الإطلاق.. لبيد يشن هجوماً كبيراً على حكومة نتنياهو

الأكثر فسادًا على الإطلاق.. لبيد يشن هجوماً كبيراً على حكومة نتنياهو
يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء هجوماً كبيراً على الحكومة التي شكلها زعيم (ليكود) بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بالأكثر فساداً على الإطلاق.

وقال لبيد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: إن هذه الحكومة ستُذكر على أنها الأكثر فسادًا على الإطلاق، حتى قبل تشكيلها.

وأضاف: "رئيس حكومة في منتصف محاكمة على جرائم جنائية خطيرة - كما سيعين المجرم الذي جلس في السجن وأدين مرة أخرى وزيرًا كبيرًا مسؤولاً عن أموالكم".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته: "كما سيتم تعيين مجرم مدان بدعم منظمة إرهابية مسؤولاً عن الشرطة"، لافتاً إلى أن "كل صهيوني محترم يحب بلاده يجب أن يخجل من هذه الحكومة"، وفق تعبيره.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فقد أعلن رئيس (كنيست) ياريف ليفين، أمس أن التصويت على تشكيل الحكومة سيجرى صباح يوم الخميس.

أخبار ذات صلة

الكرملين يستبعد أي تفاوض بشروط أوكرانيا

الكرملين يستبعد أي تفاوض بشروط أوكرانيا

موعد التصويت على حكومة نتنياهو الجديدة في (كنيست)

موعد التصويت على حكومة نتنياهو الجديدة في (كنيست)

نتنياهو يعتزم أداء اليمين الدستورية أمام (كنيست) الخميس المقبل

نتنياهو يعتزم أداء اليمين الدستورية أمام (كنيست) الخميس المقبل

34 قتيلاً على الأقل في عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات المتحدة

34 قتيلاً على الأقل في عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات المتحدة

بوتين يُبدي استعداده للتفاوض وأوكرانيا تتهمه بالتنصل من المسؤولية

بوتين يُبدي استعداده للتفاوض وأوكرانيا تتهمه بالتنصل من المسؤولية

رغم خسائرها.. أوكرانيا تتخذ إجراءً فُرض عليها لمحاربة روسيا

رغم خسائرها.. أوكرانيا تتخذ إجراءً فُرض عليها لمحاربة روسيا

الصين: علاقتنا مع روسيا قوية كالصخر وهذا انتقادنا لأمريكا

الصين: علاقتنا مع روسيا قوية كالصخر وهذا انتقادنا لأمريكا

سلاح الجو الإسرائيلي يوقف 11 طائرة &quot;F35&quot; لهذا السبب

سلاح الجو الإسرائيلي يوقف 11 طائرة "F35" لهذا السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير هيثم بليدي بعد 4 سنوات من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير هيثم بليدي بعد 4 سنوات من الاعتقال

عائلة الأسير عبد الناصر رابي تحذّر من جريمة مكتملة ترتكب بحقه

عائلة الأسير عبد الناصر رابي تحذّر من جريمة مكتملة ترتكب بحقه

النائب عطون: تهديد الاحتلال لعائلات القدس لن يرهبها

النائب عطون: تهديد الاحتلال لعائلات القدس لن يرهبها

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

القواسمي ينفي التصريحات المنسوبة له حول مهرجان انطلاقة &quot;فتح&quot; بغزة

القواسمي ينفي التصريحات المنسوبة له حول مهرجان انطلاقة "فتح" بغزة

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية في غلاف غزة الثلاثاء

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية في غلاف غزة الثلاثاء

الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد الجعبري منفذ عملية &quot;كريات أربع&quot;

الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"

&quot;رجال الأعمال&quot; بغزة تبحث مع مدير عمليات &quot;أونروا&quot; سبل النهوض بالقطاع الخاص

"رجال الأعمال" بغزة تبحث مع مدير عمليات "أونروا" سبل النهوض بالقطاع الخاص

منوعات

شاهد.. شيرين تثير ضجة بعد فيديو &quot;الرقص بعفوية&quot; مع حسام حبيب

شاهد.. شيرين تثير ضجة بعد فيديو "الرقص بعفوية" مع حسام حبيب

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا

بعد عقد قرانها... سهر الصايغ تردّ برسالة على منتقديها

بعد عقد قرانها... سهر الصايغ تردّ برسالة على منتقديها

شاهد.. انهيار جومانا مراد في عزاء والدها وهؤلاء النجوم حضروا لمواساتها

شاهد.. انهيار جومانا مراد في عزاء والدها وهؤلاء النجوم حضروا لمواساتها

الشرطة تفك لغز مقتل مغنية راب عربية شهيرة

الشرطة تفك لغز مقتل مغنية راب عربية شهيرة

الصور الأولى لمروان خوري وزوجته بعد أيام من زفافهما

الصور الأولى لمروان خوري وزوجته بعد أيام من زفافهما

شاهد.. عمرو يوسف يصرّ على استمرار هذا المشروع ويقول: &quot;لن أسمح بانهياره&quot;

شاهد.. عمرو يوسف يصرّ على استمرار هذا المشروع ويقول: "لن أسمح بانهياره"

الكشف عن ملابسات انتحار فنانة شابة في موقع التصوير

الكشف عن ملابسات انتحار فنانة شابة في موقع التصوير

أصالة تروّج لحفل رأس السنة بموسم الرياض برسالة خاصة لجمهورها السعودي

أصالة تروّج لحفل رأس السنة بموسم الرياض برسالة خاصة لجمهورها السعودي

بالصور.. حادث مروع لأحد نجوم مسلسل &quot;الاختيار&quot;

بالصور.. حادث مروع لأحد نجوم مسلسل "الاختيار"

عربي

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة