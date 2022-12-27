الأكثر فسادًا على الإطلاق.. لبيد يشن هجوماً كبيراً على حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنشنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء هجوماً كبيراً على الحكومة التي شكلها زعيم (ليكود) بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بالأكثر فساداً على الإطلاق.وقال لبيد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: إن هذه الحكومة ستُذكر على أنها الأكثر فسادًا على الإطلاق، حتى قبل تشكيلها.وأضاف: "رئيس حكومة في منتصف محاكمة على جرائم جنائية خطيرة - كما سيعين المجرم الذي جلس في السجن وأدين مرة أخرى وزيرًا كبيرًا مسؤولاً عن أموالكم".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته: "كما سيتم تعيين مجرم مدان بدعم منظمة إرهابية مسؤولاً عن الشرطة"، لافتاً إلى أن "كل صهيوني محترم يحب بلاده يجب أن يخجل من هذه الحكومة"، وفق تعبيره.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فقد أعلن رئيس (كنيست) ياريف ليفين، أمس أن التصويت على تشكيل الحكومة سيجرى صباح يوم الخميس.