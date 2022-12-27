الطقس: انحسار المنخفض الجوي

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-7 13-7 14-8 بيت لحم 12-7 13-7 14-8 رام الله والبيرة 11-6 12-6 13-7 طولكرم 15-11 16-11 17-12 نابلس 13-8 14-8 15-9 قلقيلية 15-11 16-11 17-12 جنين 16-9 16-9 17-10 سلفيت 12-7 13-7 14-8 طوباس 17-10 17-10 18-11 روابي 13-8 14-8 15-9 الخليل 11-6 12-6 13-7 غزه 16-12 17-12 18-13 أريحا 19-13 20-13 21-13 خانيونس 16-12 17-12 18-13 الأغوار الشمالية 17-11 18-11 19-11 رفح 17-11 18-11 19-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الأجواء الى الاستقرار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي