دولي

الكرملين يستبعد أي تفاوض بشروط أوكرانيا

الكرملين يستبعد أي تفاوض بشروط أوكرانيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
رام الله - دنيا الوطن
صرح المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف بأن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الاثنين: "كنا ننطلق دائما من شروطنا والتفكير السليم"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بشروط كييف.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد صرح بأن السلطات الأوكرانية تسعى لعقد "قمة سلام" في الأمم المتحدة مع أمينها العام أنطونيو غوتيريش بصفة الوسيط المحتمل.

وطرحت أوكرانيا في وقت سابق عددا من الشروط للتفاوض مع روسيا، علما بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في أوائل أكتوبر الماضي مرسوما عن عدم إجراء أي مفاوضات مع سلطات روسيا الحالية.

بدورها، أكدت روسيا انفتاحها على المفاوضات. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن كل النزاعات تنتهي بالحلول الدبلوماسية عاجلا أم آجلا.

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