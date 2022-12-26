شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير هيثم بليدي بعد 4 سنوات من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير هيثم بليدي بعد 4 سنوات من الاعتقال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، عن الأسير هيثم بليدي، من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، بعد قضائه 4 سنوات في سجون الاحتلال، بتهمة إيواء الشهيد أشرف نعالوة.

واستقبلت جماهير حاشدة الأسير هيثم بليدي (31 عاما)، في مخيم طولكرم، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي جنوبي فلسطين، وأفرج عنه على حاجز الظاهرية أقصى جنوب الضفة.

واستقبل بليدي بحفل حاشد تخلله الزغاريد والأناشيد للمقاومة وللأسرى، وسط تأكيد على الدعوات للعمل الجاد من الكل الفلسطيني للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي كلمة له خلال حفل استقباله، ألقى بليدي السلام على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات على ساحاته الحزينة اشتياقا لصلاح الدين محررا لها.

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