مواطنون يناشدون الجهات المسؤولة عقب غرق الشوارع والمنازل في غزة

خاص دنيا الوطن - محمد عوضجدد عشرات المواطنين في مخيم الشاطئ ومنطقة مفترق الامن العام غرب مدينة غزة، مناشدتهم بلدية المدينة ووكالة (أونروا) بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه اللاجئين، خاصة بعد مناشداتهم سابقاً بشأن البنية التحتية، واستعدادات الجهات المختصة لاستقبال المنخفض الجوي الماطر على القطاع.وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ نصر أحمد، بأن اللجنة تلقت عدة مناشدات من منازل اللاجئين بعد ان غمرتها المياه، وأصبحوا دون مأوى يناسب حياتهم، وقد تعاملت اللجنة الشعبية على الفور مع مناشدات المواطنين، من خلال التواصل مع فرق الطوارئ المشتركة مع (أونروا) والبلديات بمدينة غزة، لإنقاذ هذه المنازل من التدمير وحماية العائلات بداخلها.وثمن أحمد خلال حديثه مع "دنيا الوطن" دور (أونروا) التي تعاملت على الفور مع المنخفض الجوي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، الذي كان له نصيب الأسد في الاضرار المتلاحقة بفعل المنخفض الذي يضرب المنطقة، مطالباً بتكثيف الجهود لتوفير حياة متلائمة وسليمة للاجئين بغزة.على خطٍ موازي، ناشد المواطن عز الدين البياري كل الجهات المختصة لحل مشكلة مخيم الشاطئ من الغرق، ودخول المياه لمنزله، بعد ان تحول منزله لبركة مياه عادمة، بسبب دخول مياه الشتاء لقنوات الصرف الصحي المتهالكة الأمر الذي أدى الى انفجار خطوط الصرف الصحي الضعيفة، وإغلاق مصارف المياه من جانب أخر بسبب القمامة المتراكمة في الشوارع.ورصدت عدسة "دنيا الوطن" دخول المنخفض الجوي لقطاع غزة، حيث غمرت مياه الأمطار عدة مفترقات رئيسة في شمال ووسط مدينة غزة، حيث تعاملت البلدية على الفور لتصريف مياه الأمطار التي تجمعت في مناطق مختلفة من المدينة.