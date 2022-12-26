شؤون فلسطينية

مواطنون يناشدون الجهات المسؤولة عقب غرق الشوارع والمنازل في غزة

مواطنون يناشدون الجهات المسؤولة عقب غرق الشوارع والمنازل في غزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
جدد عشرات المواطنين في مخيم الشاطئ ومنطقة مفترق الامن العام غرب مدينة غزة، مناشدتهم بلدية المدينة ووكالة (أونروا) بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه اللاجئين، خاصة بعد مناشداتهم سابقاً بشأن البنية التحتية، واستعدادات الجهات المختصة لاستقبال المنخفض الجوي الماطر على القطاع.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ نصر أحمد، بأن اللجنة تلقت عدة مناشدات من منازل اللاجئين بعد ان غمرتها المياه، وأصبحوا دون مأوى يناسب حياتهم، وقد تعاملت اللجنة الشعبية على الفور مع مناشدات المواطنين، من خلال التواصل مع فرق الطوارئ المشتركة مع (أونروا) والبلديات بمدينة غزة، لإنقاذ هذه المنازل من التدمير وحماية العائلات بداخلها.

وثمن أحمد خلال حديثه مع "دنيا الوطن" دور (أونروا) التي تعاملت على الفور مع المنخفض الجوي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، الذي كان له نصيب الأسد في الاضرار المتلاحقة بفعل المنخفض الذي يضرب المنطقة، مطالباً بتكثيف الجهود لتوفير حياة متلائمة وسليمة للاجئين بغزة.

على خطٍ موازي، ناشد المواطن عز الدين البياري كل الجهات المختصة لحل مشكلة مخيم الشاطئ من الغرق، ودخول المياه لمنزله، بعد ان تحول منزله لبركة مياه عادمة، بسبب دخول مياه الشتاء لقنوات الصرف الصحي المتهالكة الأمر الذي أدى الى انفجار خطوط الصرف الصحي الضعيفة، وإغلاق مصارف المياه من جانب أخر بسبب القمامة المتراكمة في الشوارع.

ورصدت عدسة "دنيا الوطن" دخول المنخفض الجوي لقطاع غزة، حيث غمرت مياه الأمطار عدة مفترقات رئيسة في شمال ووسط مدينة غزة، حيث تعاملت البلدية على الفور لتصريف مياه الأمطار التي تجمعت في مناطق مختلفة من المدينة.

أخبار ذات صلة

انتظام التعليم غداً الثلاثاء في كافة المدارس والجامعات بغزة

انتظام التعليم غداً الثلاثاء في كافة المدارس والجامعات بغزة

الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد الجعبري منفذ عملية &quot;كريات أربع&quot;

الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"

&quot;رجال الأعمال&quot; بغزة تبحث مع مدير عمليات &quot;أونروا&quot; سبل النهوض بالقطاع الخاص

"رجال الأعمال" بغزة تبحث مع مدير عمليات "أونروا" سبل النهوض بالقطاع الخاص

الحركة الأسيرة في سجن &quot;عوفر&quot; تصدر بياناً.. وهذه تفاصيله

الحركة الأسيرة في سجن "عوفر" تصدر بياناً.. وهذه تفاصيله

&quot;فلسطينيات&quot; تنظم جلسة سياسية حول مستقبل الحياة السياسية الفلسطينية

"فلسطينيات" تنظم جلسة سياسية حول مستقبل الحياة السياسية الفلسطينية

&quot;الإغاثة48&quot; تعلن إطلاق حملتها السنوية &quot;فاعل خير&quot; لإغاثة اللاجئين والمحتاجين

"الإغاثة48" تعلن إطلاق حملتها السنوية "فاعل خير" لإغاثة اللاجئين والمحتاجين

مركز فلسطين يحذر من تداعيات المنخفض الجوي على الأسرى

مركز فلسطين يحذر من تداعيات المنخفض الجوي على الأسرى

&quot;تجمع أصحاب المسارح&quot;: الداخلية بغزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع وتفرض شروط لإقامتها

"تجمع أصحاب المسارح": الداخلية بغزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع وتفرض شروط لإقامتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الإغاثة48&quot; تعلن إطلاق حملتها السنوية &quot;فاعل خير&quot; لإغاثة اللاجئين والمحتاجين

"الإغاثة48" تعلن إطلاق حملتها السنوية "فاعل خير" لإغاثة اللاجئين والمحتاجين

مركز فلسطين يحذر من تداعيات المنخفض الجوي على الأسرى

مركز فلسطين يحذر من تداعيات المنخفض الجوي على الأسرى

تحذيرات متواصلة من مخاطر الطقوس التلمودية للمستوطنين في الأقصى

تحذيرات متواصلة من مخاطر الطقوس التلمودية للمستوطنين في الأقصى

رأفت: مخططات حكومة المستوطنين التي سيرأسها نتنياهو يجب أن تواجه بموقف حازم وجدي دولياً

رأفت: مخططات حكومة المستوطنين التي سيرأسها نتنياهو يجب أن تواجه بموقف حازم وجدي دولياً

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بثلاثة أشبال أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بثلاثة أشبال أثناء اعتقالهم

طالع: العدد (197) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين

طالع: العدد (197) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين

جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك

جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك

منوعات

شاهد.. شيرين تثير ضجة بعد فيديو &quot;الرقص بعفوية&quot; مع حسام حبيب

شاهد.. شيرين تثير ضجة بعد فيديو "الرقص بعفوية" مع حسام حبيب

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا

بعد عقد قرانها... سهر الصايغ تردّ برسالة على منتقديها

بعد عقد قرانها... سهر الصايغ تردّ برسالة على منتقديها

شاهد.. انهيار جومانا مراد في عزاء والدها وهؤلاء النجوم حضروا لمواساتها

شاهد.. انهيار جومانا مراد في عزاء والدها وهؤلاء النجوم حضروا لمواساتها

الشرطة تفك لغز مقتل مغنية راب عربية شهيرة

الشرطة تفك لغز مقتل مغنية راب عربية شهيرة

الصور الأولى لمروان خوري وزوجته بعد أيام من زفافهما

الصور الأولى لمروان خوري وزوجته بعد أيام من زفافهما

شاهد.. عمرو يوسف يصرّ على استمرار هذا المشروع ويقول: &quot;لن أسمح بانهياره&quot;

شاهد.. عمرو يوسف يصرّ على استمرار هذا المشروع ويقول: "لن أسمح بانهياره"

الكشف عن ملابسات انتحار فنانة شابة في موقع التصوير

الكشف عن ملابسات انتحار فنانة شابة في موقع التصوير

أصالة تروّج لحفل رأس السنة بموسم الرياض برسالة خاصة لجمهورها السعودي

أصالة تروّج لحفل رأس السنة بموسم الرياض برسالة خاصة لجمهورها السعودي

بالصور.. حادث مروع لأحد نجوم مسلسل &quot;الاختيار&quot;

بالصور.. حادث مروع لأحد نجوم مسلسل "الاختيار"

عربي

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة