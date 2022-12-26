شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"

الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"
الشهيد محمد الجعبري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الاثنين، عن قرار هدم ومصادرة منزل الشهيد محمد الجعبري، الذي استشهد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الجعبري قد استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بحالة صعبة.

وفي الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

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