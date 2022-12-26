الحركة الأسيرة في سجن "عوفر" تصدر بياناً.. وهذه تفاصيله

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الحركة الأسيرة في سجن "عوفر" الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً تحدثت من خلاله عن "الأحداث المؤلمة" التي مرت بها الحالة الاعتقالية في الفترة الأخيرة.وقالت في بيانها "نطِلُّ عليكم في هذا البيان؛ لنرفع بيرق الوحدة عالياً خفاقاً؛ لنُعلمَ القاصي والداني العدو والصديق أننا سنبقى الأوفياء لهذا الشعب، والضامنَ لوحدتِه، والمُسدّدَ لبوصلتِه، غير متعلقين بألوان ومسميات، وتصنيفات".وأضافت "وإننا إذ نشُدُّ الصفَ، ونُقَوّمُ المسيرةَ استعداداً لمواجهةِ الحملةِ الشّرسة الممنهجة التي يعدها المدعو بن غفير كان لا بدَّ لنا أن نقولَ إنه لا بد من إنهاءِ الخلافاتِ التي وُجدت، وتصفيرِ المشاكلِ إن وقعت من أجل الغاية الأسمى، والهدف الأنبل".وتابعت "إننا إذ نود اليوم أن نزف لكم خبر رأب الصدع ومعالجة الخلاف الذي نشب عن الأحداثِ المؤلمة التي مرت بها الحالة الاعتقالية نتيجة الحدث المؤسف والذي واكب اعتقال مناظر الكتلة الإسلامية في جامعةِ بيرزيت علاجاً نهائياً، والتعافي من تبعاته بإذن الله".ورفضت الحركة الأسيرة أن يعالجَ أي خلاف بأي طريقة كانت سوى الحوار الراقي الهادف البنّاء بما يليقُ بتضحياتِ هذا الشعب العظيم.وأدانت "ردودَ الأفعالِ التي من شأنها أن تمسَّ بصورتِنا، ووحدتِنا، وشرف معركتنا مع هذا المحتل الغاشم، وما واكب هذا الحدث من التشهيرِ بالمجاهدين والمناضلين على نحوٍ يشوَه صورةَ الحركة الأسيرة من تداول أسماء بعضهم كما حدث مع الأخوة وسام أبو جلدة ومنذر أبو جلدة وخليل أبو جلدة فهم عناوين وأوسمة شرف في صفحات نضال شعبنا أمضوا سنوات في سجون الاحتلال".وأكدت "أن شعبنا وأسرانا ليثمن غالياً كل مقاومٍ لهذا الغاصب ويرفض أن يوسم أي مجاهد ومناضل لما يسيء له ولعائلته ولقضيتنا ككل".ودعت بالتجهز والإعداد لكسر كل المخططات التي يعدها هذا المحتل وأعوانه للنيل من كرامتنا وقضيتنا، ولكن هيهات هيهات له ذلك.