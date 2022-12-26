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شؤون فلسطينية

"فلسطينيات" تنظم جلسة سياسية حول مستقبل الحياة السياسية الفلسطينية

"فلسطينيات" تنظم جلسة سياسية حول مستقبل الحياة السياسية الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مؤسسة فلسطينيات في مقرها بمدينة غزة، جلسة حوارية سياسية استشرافية للعام القادم 2023، بعنوان "أزمة النظام السياسي الفلسطيني وانعكاساته على الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة". وناقشت الجلسة التي شارك فيها مجموعة من الباحثين و المحللين السياسيين، واقع النظام السياسي خلال العام الحالي 2022، وانعكاساته على المرحلة المقبلة، وقدّموا نظرة استشرافية لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا.  

وتحدث خلال الجلسة الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، عن المؤشرات حول الواقع الحياتي للمجتمع الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وإدارة السلطة الفلسطينية والحكومة في قطاع غزة، للنظام السياسي، ومؤشرات إدارة الشأن العام والفجوات التي تتحدث عن اتجاهات وتوجهات المواطنين فيما يتعلق بانتهاء الانقسام.  

وشدد الحضور على ضرورة استخلاص العبر في ظل صعود التشدد  الإسرائيلي الذي  ينبأ بمزيد من التوسع الاستيطاني وما يرافق ذلك من جرائم ضد الفلسطينيين، بما يفقد الأمل في أي عملية تسوية، مؤكدين إن حالة الاحتقان الشعبي الفلسطيني نتيجة تزايد الجرائم الإسرائيلية وبروز ظواهر مقاومة مثل عرين الأسود والالتفاف الشعبي حولها، تعني بأن الانفجار قادم لا محالة. وطرح الحضور رؤية حول إصلاح السلطة الفلسطينية والنظام الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.

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