"تجمع أصحاب المسارح": الداخلية بغزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع وتفرض شروط لإقامتها

رام الله - دنيا الوطنقال تجمع أصحاب المسارح وتجهيز الأفراح في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية تراجعت عن قرارها السابق بمنع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع العامة، وأردت شروطًا على إقامة هذه الحافلات.وأوضح التجمع أن من ضمن هذه الشروط خفض الصوت بما لا يتجاوز محيط الحفل فقط.ومن ضمن الشروط كذلك، إنهاء الحفل في تمام الساعة 11:30 مساء في التوقيت الصيفي، والساعة 10 مساء في التوقيت الشتوي.كما يشترط أن يحصل العريس على تصريح من أقرب مركز شرطة لمكان سكنه، يلتزم ويتعهد بموجبه بعدم إغلاق الشوارع الرئيسية أو الشوارع ذات المسار الواحد.وكانت الداخلية قررت في شهر نوفمبر الماضي، منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة، واقتصارها على الصالات والأماكن المغلقة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم: "حفاظاً على حالة الهدوء والسكينة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة، واقتصارها على الصالات والأماكن المغلقة، وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي بالخصوص".وأشار البزم إلى أنّ "الشرطة ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة اعتباراً من الأول من يناير لعام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.