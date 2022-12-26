موعد التصويت على حكومة نتنياهو الجديدة في (كنيست)

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، عن موعد الإعلان عن حكومة نتنياهو الجديدة، بالإضافة للتصويت عليها في (كنيست).وأوضحت القناة أن رئيس (كنيست) ياريف ليفين أعلن أن التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة سيجرى صباح الخميس المقبل.كشفت قناة كان العبرية مساء اليوم الاحد، أن معظم الجمهور الإسرائيلي يرى بأن حكومة نتنياهو القادمة ستكون الأسوأ على إسرائيل.من جانب آخر، كشفت القناة أن آخر استطلاع للرأي أظهر تشاؤم بين الإسرائيليين من الحكومة الجديدة، الذين يعتقدون أن وضع إسرائيل سيزداد سوءا في نهاية ولاية حكومة نتنياهو السادسة.وأظهر استطلاع للرأي نشرته القناة، وشمل 551 شخصا، وأجرته بالتعاون مع معهد "كنطار"، أن 42% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه في نهاية ولاية الحكومة الجديدة التي تبلغ أربع سنوات، سيكون الوضع في إسرائيل أسوأ ما هو عليه الآن.بينما أجاب 29% ممن شملهم الاستطلاع، بأن الوضع في إسرائيل سوف يتحسن بعد انتهاء ولاية الحكومة الجديدة.وفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن الجو التشاؤمي يبقى قائما حتى عند فحص المعطيات بين ناخبي كتلة نتنياهو، وأظهرت المعطيات أن 68% منهم فقط يعتقدون أن حالة إسرائيل سوف تتحسن بعد تولي الحكومة القادمة.