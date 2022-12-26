شؤون فلسطينية

معروف: بلديات القطاع تلقت 1850 إشارة طوارئ ونفذت 1300 مهمة

معروف: بلديات القطاع تلقت 1850 إشارة طوارئ ونفذت 1300 مهمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن بلديات قطاع غزة، تلقت 1850 إشارة طوارئ خلال الساعات الماضية.

وذكر معرف في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية اليوم الاثنين، أن مجمل المهام المنفذة من قبل طواقم البلديات وصلت لـ 1300 مهمة.

وبين أن المهمات تنوعت بين تنظيف وإزالة الأوساخ في محيط مصارف الأمطار والشوارع، ورفع الأتربة بالكباشات والمعدات، ونجدة سكان من بيوتهم نتيجة الغرق، وإخلاء منازل، وقطع أو وصل كهرباء، ومساعدة السائقين التي توقفت سياراتهم.

وأضاف أنه تم استخدام المضخات المتحركة لشفط وسحب برك المياه المتجمعة على الشوارع.

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة تشكل لجنة جديدة للعلاج بالخارج في غزة

وزيرة الصحة تشكل لجنة جديدة للعلاج بالخارج في غزة

فتح تنفي تغيير مكان حفل الانطلاقة بغزة

فتح تنفي تغيير مكان حفل الانطلاقة بغزة

رأفت: مخططات حكومة المستوطنين التي سيرأسها نتنياهو يجب أن تواجه بموقف حازم وجدي دولياً

رأفت: مخططات حكومة المستوطنين التي سيرأسها نتنياهو يجب أن تواجه بموقف حازم وجدي دولياً

غزة: تفاصيل اجتماع &quot;المالية&quot; والغرفة التجارية بشأن ملف ضريبة هامش الربح لشركات النقل

غزة: تفاصيل اجتماع "المالية" والغرفة التجارية بشأن ملف ضريبة هامش الربح لشركات النقل

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بثلاثة أشبال أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بثلاثة أشبال أثناء اعتقالهم

طالع: العدد (197) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين

طالع: العدد (197) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين

تحدثت عن ملفي المخدرات والتخابر.. &quot;الداخلية&quot; بغزة: قرار باستيعاب عدد محدود بقوى الأمن بـ2023

تحدثت عن ملفي المخدرات والتخابر.. "الداخلية" بغزة: قرار باستيعاب عدد محدود بقوى الأمن بـ2023

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: مخططات حكومة المستوطنين التي سيرأسها نتنياهو يجب أن تواجه بموقف حازم وجدي دولياً

رأفت: مخططات حكومة المستوطنين التي سيرأسها نتنياهو يجب أن تواجه بموقف حازم وجدي دولياً

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بثلاثة أشبال أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بثلاثة أشبال أثناء اعتقالهم

طالع: العدد (197) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين

طالع: العدد (197) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين

جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك

جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك

غزة: &quot;الزراعة&quot; تعلن نسبة الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الجوي

غزة: "الزراعة" تعلن نسبة الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الجوي

قطاع غزة: وفاة وست إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: وفاة وست إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

طالت 13 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

طالت 13 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

غزة: تطورات حالة الطرق لليوم الاثنين في ظل المنخفض الجوي

غزة: تطورات حالة الطرق لليوم الاثنين في ظل المنخفض الجوي

منوعات

شاهد.. شيرين تثير ضجة بعد فيديو &quot;الرقص بعفوية&quot; مع حسام حبيب

شاهد.. شيرين تثير ضجة بعد فيديو "الرقص بعفوية" مع حسام حبيب

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا

بعد عقد قرانها... سهر الصايغ تردّ برسالة على منتقديها

بعد عقد قرانها... سهر الصايغ تردّ برسالة على منتقديها

شاهد.. انهيار جومانا مراد في عزاء والدها وهؤلاء النجوم حضروا لمواساتها

شاهد.. انهيار جومانا مراد في عزاء والدها وهؤلاء النجوم حضروا لمواساتها

الشرطة تفك لغز مقتل مغنية راب عربية شهيرة

الشرطة تفك لغز مقتل مغنية راب عربية شهيرة

الصور الأولى لمروان خوري وزوجته بعد أيام من زفافهما

الصور الأولى لمروان خوري وزوجته بعد أيام من زفافهما

شاهد.. عمرو يوسف يصرّ على استمرار هذا المشروع ويقول: &quot;لن أسمح بانهياره&quot;

شاهد.. عمرو يوسف يصرّ على استمرار هذا المشروع ويقول: "لن أسمح بانهياره"

الكشف عن ملابسات انتحار فنانة شابة في موقع التصوير

الكشف عن ملابسات انتحار فنانة شابة في موقع التصوير

أصالة تروّج لحفل رأس السنة بموسم الرياض برسالة خاصة لجمهورها السعودي

أصالة تروّج لحفل رأس السنة بموسم الرياض برسالة خاصة لجمهورها السعودي

بالصور.. حادث مروع لأحد نجوم مسلسل &quot;الاختيار&quot;

بالصور.. حادث مروع لأحد نجوم مسلسل "الاختيار"

عربي

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة