معروف: بلديات القطاع تلقت 1850 إشارة طوارئ ونفذت 1300 مهمة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن بلديات قطاع غزة، تلقت 1850 إشارة طوارئ خلال الساعات الماضية.وذكر معرف في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية اليوم الاثنين، أن مجمل المهام المنفذة من قبل طواقم البلديات وصلت لـ 1300 مهمة.وبين أن المهمات تنوعت بين تنظيف وإزالة الأوساخ في محيط مصارف الأمطار والشوارع، ورفع الأتربة بالكباشات والمعدات، ونجدة سكان من بيوتهم نتيجة الغرق، وإخلاء منازل، وقطع أو وصل كهرباء، ومساعدة السائقين التي توقفت سياراتهم.وأضاف أنه تم استخدام المضخات المتحركة لشفط وسحب برك المياه المتجمعة على الشوارع.