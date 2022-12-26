غزة: تفاصيل اجتماع "المالية" والغرفة التجارية بشأن ملف ضريبة هامش الربح لشركات النقل





جاء ذلك خلال اجتماعها مع وكيل وزارة المالية، بغزة، عوني الباشا، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، رشاد حمادة، وأمين سر الغرفة التجارية هاني عطاالله، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور، والوكيل المساعد بوزارة المالية السيد إبراهيم صيام، ومدير عام الضريبة المضافة هيثم مشتهي (أبو عرفه)، وعدد من مدراء الدوائر المختصة بوزارة المالية، ورئيس نقابة تجار الألبسة السيد محمد المحتسب، وعضو النقابة السيد حسام الحويطي، وممثل عن أصحاب شركات النقل والشحن، هاني حبوب.



وأعرب حمادة عن شكره لوكيل وزارة المالية، والوكيل المساعد، ومدير عام الضريبة المضافة، لاستجابتهم لطلب الغرفة التجارية بتخفيض نسبة ضريبة هامش الربح للشركات، مؤكداً حرص الغرفة التجارية بالحافظ على مصالح التجار ورفض أي تعليات جديدة لاسيما في ظل حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها قطاع غزة.



من جانبه أعلن وكيل وزارة المالية، عن تخفيض ضريبة هامش الربح لشركات النقل والشحن لتصبح 18% عوضاً عن 24%، وذلك حرصاً من وزارة المالية على المصالح العامة للتجار وأصحاب الشركات، وتماشياً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على كافة شرائح المجتمع.



من جانبه، أشار عطاالله، إلى ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل المحافظة على المصالح العامة للتجار وأصحاب الشركات، وجميع فئات المجتمع تماشياً مع الحالة الاقتصادية، وما تشهده الأسواق التجارية من ركود اقتصادي بفعل استمرار الحصار وانعدام فرص العمل وتدني مستوى الدخل في قطاع غزة.



بدوره، أشاد العاوور، بقرار وكيل وزارة المالية بتخفيض نسبة ضريبة هامش الربح، داعياً إلى ضرورة المشاركة المسبقة في عملية صنع القرار الاقتصادي من خلال الدراسة المشتركة والخروج بقررات تحافظ على مصالح الجميع.



وعبر أصحاب شركات النقل والشحن عن شكرهم للغرفة التجارية ولوزارة المالية بغزة في التوصل لتوافق يتماشى مع الظروف الاقتصادية ويحافظ على مصالح الجميع.













رام الله - دنيا الوطنتوصلت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم لتوافق مع وزارة المالية، بغزة، على تخفيض نسبة ضريبة هامش الربح لشركات النقل والشحن.