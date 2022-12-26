شؤون فلسطينية

طالع: العدد (197) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين

طالع: العدد (197) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر ديوان الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، العدد (197) من الجريدة.

وقالت رئيس ديوان الجريدة الرسمية، ريم أبو الرب، إن هذا العدد تضمن العديد من التشريعات الهامة الصادرة عن الجهات المختصة في دولة فلسطين، حيث تم تقسيمه لستة أقسام مختلفة تهم المواطن الفلسطيني.

وقد تضمن العدد قرارين رئاسيين من ضمنها القرار رقم (79) لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "القدس"، ونظام صادر عن مجلس الوزراء وهو النظام المعدل لنظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية، وسبعة قرارات وزارية، من ضمنها القرار رقم (1) لسنة 2022 بتحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية، وأسعار بيعها، وآلية تحصيلها الصادر عن وزير المالية، وقرارين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وستة أحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية.

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