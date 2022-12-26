دولي

نتنياهو يعتزم أداء اليمين الدستورية أمام (كنيست) الخميس المقبل

نتنياهو يعتزم أداء اليمين الدستورية أمام (كنيست) الخميس المقبل
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، موعد أداء حكومة بنيامين نتيناهو اليمين الدستورية أمام (كنيست) وتولّيه المهام رسميًا.

وبجسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان) فإن: " الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ستؤدي اليمين الدستورية  أمام (كنيست) يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحاً".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أبلغ الرئيس يتسحاق هرتسوغ قراره بتمكّنه من تشكيل حكومته السادسة.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن نتنياهو فعل ذلك في الساعة الأخيرة قبل انتهاء التفويض الذي منحه له هرتسوغ قبل 38 يومًا، وبعد مناقشات مطولة حتى اللحظة الأخيرة مع (يهدوت هتوراة وعوتسما يهوديت) حول الاتفاقات الائتلافية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت عن سبب تأخر إعلان بنيامين نتنياهو عن تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، باعتبار أن هذا اليوم هو الأخير من مهلة الـ 10 أيام التي منحه إياها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

وبحسب تقارير صحفية فإن سبب التأخير في اتصال نتنياهو بالرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، ليخطره رسميا بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، هو أن بعض شركائه تفاجؤوا من الصيغة النهائية للاتفاقات الائتلافية.

وأشارت إلى أن بعض الأحزاب التي ستكون جزءا من حكومة نتنياهو الجديدة، طالبت بإجراء تعديلات على صيغة الاتفاق الائتلافي مع (الليكود).

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