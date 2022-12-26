جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك





رام الله - دنيا الوطناستقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس برئاسة المهندس محمد العامور في مقرها بالبيرة سفيرة فلسطين لدى كندا منى أبو عمارة، بهدف بحث آليات فتح الأسواق الكندية امام المنتجات الفلسطينية بكافة قطاعاتها، وتقديم كل ما هو ممكن لمساعدة المنتجات الفلسطينية وتصديرها الى كندا والمساعدةالرسمية والقانونية في الحصول على الوكالات التجارية المباشرة للمنتجات والصناعات الكندية، إضافة الى منع الازدواج الضريبي وتوقيع اتفاقيات الاعفاء الجمركي، ودعم الجهود الحثيثة لإطلاق مجلس الاعمال الفلسطيني الكندي قريبا.واعرب العامور، عن تطلع رجال الاعمال لإيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة والدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني وتحويله من استهلاكي نمطي شكلي الى اقتصاد بناء منتج ومقاوم يساعد على صمود المواطنين وخاصة في ظل الهجمة التي يتعرض لها شعبنا.وقال: "نحاول تغيير الصورة النمطية عن الاقتصاد الفلسطيني لفرصة استثمارية رغم كل الظروف المعاشة، وخصوصا ان الاستثمار في فلسطين منتج ومثمر ومربح بعكس ما يشاع من مخاطرة، ونتوق لان يكون لدينا مجلس اعمال فلسطيني كندي جدي حقيقي نستطيع من خلاله تحقيق اهدافنا في زيادة مؤشرات التبادل التجاري وصولا الى اقامة المشاريع الانتاجية والخدماتية المشتركة، نظرا لتميز فلسطين بالفرص الاستثمارية لمشاريع متنوعة عديدة وذات عائد اقتصادي ومالي مجدي".وابدت السفيرة ابو عمارة، استعدادها لتقديم كل ما هو ممكن لمساعدة المنتجات الفلسطينية وتصديرها في الاسواق الكندية، معربة عن تطلعاتها وآمالها في ابرام اتفاقية تجارة مباشرة بين فلسطين وكندا، والحصول على وكالات تجارية مباشرة بحيث تكون منفصلة عن دولة الاحتلال بالرغم من صعوبة ذلك نظرا للمواقف على المستويين السياسي والاقتصادي.وقالت ابو عمارة:" نتطلع الى ان يكون لدينا جسم مستقل واتفاقية مستقلة لمساعدة رجال الاعمال وضخ مالي بدعم الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من صمودنا في تثبيت الرواية الفلسطينية، لذا علينا تسليط الضوء على أهمية التجارة مع كندا بمعزل عن ارتباطات ومواقف الأخيرة بدولة الاحتلال، ونتطلع ونأمل العمل على تعديل الاتفاقية الإسرائيلية الكندية بإضافة بنود يحرمها القانون الدولي فيما يتصل بالتعاون مع منتجات المستوطنات والعمل على تحريم التعاون معها".وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتنمية السفير مصطفى البرغوثي، ورئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية المهندس اكرم العايدي، والأعضاء المهندس اديب عبدالله أبو ساجي، د.يوسف الميمي، و ابراهيم ابو كامش.فيما شارك عن جمعية رجال الاعمال كل من عضوا مجلس الإدارة الدكتور سالم أبو الخيزران وهشام زيد وعضو الجمعية زياد عنبتاوي،، ومدير عام جمعية رجال الاعمال جهاد عقل.