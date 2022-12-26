"الدفاع المدني" بغزة ينفذ 112 مهمة خلال المنخفض الحالي

رام الله - دنيا الوطنأفادت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة بتنفيذها 112 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي تشهد الأجواء الفلسطينية منذ مساء السبت الماضي وحتى صباح اليوم الاثنين.وتركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وسحب سيارات عالقة، وحرائق.وأوضح تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ أجرت جولات تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 40 مهمة شفط مياه من منازل وأبنية ومدارس ومستشفيات وتجمعات مياه مغلقة.وأشار التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 12 سيارة لمواطنين علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما عملت على تأمين تسعة منازل تعرضت جدرانها للتشقق وسقوط أجزاء منها، وأزالت شجرتين سقطتا على الطرق وكانت تعيق حركة المرور.ولفت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت 10 حرائق، فيما نقلت طواقم الإسعاف تسعة مواطنين للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم.وكان اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني بغزة أوعز للجان العاملة الفرعية في جميع المحافظات بالانعقاد الدائم، وإجراء تقييم مستمر لحالة المنخفض، وتنفيذ جولات تفقدية للمناطق والشوارع المعرضة لغمر مياه الأمطار.