(شاباك) يزعم إحباط عملية تفجير عبوة ناسفة داخل (أراضي 48) بتوجيهات من غزة

ووفق ما زعم موقع (ماكور ريشون) الإسرائيلي، فإن الخلية خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية تحت إشراف فصائل فلسطينية من قطاع غزة.

وبحسب ما نقلت (القناة 13) فإن: " الخلية التي تم اعتقالها خططت لتنفيذ عملية تفجير داخل حافلة للمستوطنين أو في محطة الحافلات في طابا أو القدس في كانون الأول بتوجيه من قطاع غزة". وفق ادعائها.