شؤون فلسطينية

(شاباك) يزعم إحباط عملية تفجير عبوة ناسفة داخل (أراضي 48) بتوجيهات من غزة

(شاباك) يزعم إحباط عملية تفجير عبوة ناسفة داخل (أراضي 48) بتوجيهات من غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)  إحباط خلية من الضفة الغربية بتاريخ  14/12/2022 خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل (أراضي 48).

ووفق ما زعم موقع (ماكور ريشون) الإسرائيلي، فإن الخلية خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية تحت إشراف فصائل فلسطينية من قطاع غزة.

وبحسب ما نقلت (القناة 13) فإن: "الخلية التي تم اعتقالها خططت لتنفيذ عملية تفجير داخل حافلة للمستوطنين أو في محطة الحافلات في طابا أو القدس  في كانون الأول بتوجيه من قطاع غزة". وفق ادعائها.

أخبار ذات صلة

تحدثت عن ملفي المخدرات والتخابر.. &quot;الداخلية&quot; بغزة: قرار باستيعاب عدد محدود بقوى الأمن بـ2023

تحدثت عن ملفي المخدرات والتخابر.. "الداخلية" بغزة: قرار باستيعاب عدد محدود بقوى الأمن بـ2023

جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك

جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك

&quot;البحرية&quot; بغزة: وقف حركة الملاحة البحرية بالقطاع حتى إشعارٍ آخر

"البحرية" بغزة: وقف حركة الملاحة البحرية بالقطاع حتى إشعارٍ آخر

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة ينفذ 112 مهمة خلال المنخفض الحالي

"الدفاع المدني" بغزة ينفذ 112 مهمة خلال المنخفض الحالي

غزة: &quot;الزراعة&quot; تعلن نسبة الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الجوي

غزة: "الزراعة" تعلن نسبة الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الجوي

(حماس) تعلّق على تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة

(حماس) تعلّق على تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة

حركة (فتح) تُطلق الحملة الإعلاميّة لذكرى انطلاقتها الـ58

حركة (فتح) تُطلق الحملة الإعلاميّة لذكرى انطلاقتها الـ58

قطاع غزة: وفاة وست إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: وفاة وست إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك

جمعية رجال الأعمال تبحث مع سفيرة فلسطين لدى كندا تطوير التعاون المشترك

قطاع غزة: وفاة وست إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: وفاة وست إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

غزة: تطورات حالة الطرق لليوم الاثنين في ظل المنخفض الجوي

غزة: تطورات حالة الطرق لليوم الاثنين في ظل المنخفض الجوي

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

عرين الأسود: استهدفنا سيارة مستوطنين وحقٌقنا إصابات لم يفصح عنها الاحتلال

عرين الأسود: استهدفنا سيارة مستوطنين وحقٌقنا إصابات لم يفصح عنها الاحتلال

محافظ سلفيت: لن نسمح لأحد بالتطاول على شهدائنا وأسرانا الفلسطينيين

محافظ سلفيت: لن نسمح لأحد بالتطاول على شهدائنا وأسرانا الفلسطينيين

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

جامعات في غزة تعلن تعليق الدوام غداً بسبب الأحوال الجوية

جامعات في غزة تعلن تعليق الدوام غداً بسبب الأحوال الجوية

منوعات

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا

بعد عقد قرانها... سهر الصايغ تردّ برسالة على منتقديها

بعد عقد قرانها... سهر الصايغ تردّ برسالة على منتقديها

شاهد.. انهيار جومانا مراد في عزاء والدها وهؤلاء النجوم حضروا لمواساتها

شاهد.. انهيار جومانا مراد في عزاء والدها وهؤلاء النجوم حضروا لمواساتها

الشرطة تفك لغز مقتل مغنية راب عربية شهيرة

الشرطة تفك لغز مقتل مغنية راب عربية شهيرة

الصور الأولى لمروان خوري وزوجته بعد أيام من زفافهما

الصور الأولى لمروان خوري وزوجته بعد أيام من زفافهما

شاهد.. عمرو يوسف يصرّ على استمرار هذا المشروع ويقول: &quot;لن أسمح بانهياره&quot;

شاهد.. عمرو يوسف يصرّ على استمرار هذا المشروع ويقول: "لن أسمح بانهياره"

الكشف عن ملابسات انتحار فنانة شابة في موقع التصوير

الكشف عن ملابسات انتحار فنانة شابة في موقع التصوير

أصالة تروّج لحفل رأس السنة بموسم الرياض برسالة خاصة لجمهورها السعودي

أصالة تروّج لحفل رأس السنة بموسم الرياض برسالة خاصة لجمهورها السعودي

بالصور.. حادث مروع لأحد نجوم مسلسل &quot;الاختيار&quot;

بالصور.. حادث مروع لأحد نجوم مسلسل "الاختيار"

شاهد.. هند القحطاني توثّق بكاء ابنتها

شاهد.. هند القحطاني توثّق بكاء ابنتها

عربي

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة