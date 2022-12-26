غزة: "الزراعة" تعلن نسبة الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطننشرت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة في قطاع غزة، نسبة هطول الأمطار خلال الساعات الاخيرة التي سجلت قطاع غزة.وقالت الوزارة في تصريح لها، إن "عدد أيام هطول الأمطار وصل لـ 10 أيام، حيث بلغت النسبة المئوية للهطول 37.3% من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم 132.6 ملم، ومتوسط الهطول لهذا اليوم 31,3 ملم".وأوضحت أن: "أعلى نسبة هطول للأمطار خلال الساعات الأخيرة سجلت في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأقلها كانت في منطقة خزاعة جنوب القطاع".وذكرت أن نسبة الهطول التي سجلت في دير البلح خلال الأمس بلغت 72 ملم، وأن كمية الأمطار التي هطلت في ذات اليوم بلغت 11,9 مليون متر مكعب. وفق (وكالة الرأي المحلية).وبيّنت أن كمية المياه التي هطلت على المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم هي 47،8 مليون متر مكعب.