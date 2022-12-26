(حماس) تعلّق على تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين على تصاعد اعتداءات وجرائم المستوطنين في مدن الضفة الغربية.وقال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، إن:"استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وإقدامهم على حرق سيارات وبيوت لعوائل فلسطينية ببلدة بورين قضاء نابلس يشكل تصاعداً كبيراً في جرائمهم وإرهابهم يتحمل الاحتلال تبعاته وسيدفع ثمنه".وتابع أن: "شعبنا أمام حكومة فاشية تعلن الحرب على شعبنا وهو ما يتطلب أن يقابل بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال وتوسيع حالة الاشتباك معه في كل أرجاء الضفة الغربية لمواجهة الارهاب المتزايد بحق شعبنا ومقدساته ".وأوضح القانوع أن: "تصاعد جرائم المستوطنين وإرهابهم بحق شعبنا ومقدساته يأتي قبيل الاعلان عن حكومة الاحتلال الفاشية التي منحتهم الغطاء لمضاعفة إرهابهم وعدوانهم".