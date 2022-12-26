عاجل

  • وزارة الحكم المحلي في غزة: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار شرقي مدينتي خانيونس ودير البلح


شؤون فلسطينية

طالت 13 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

طالت 13 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عشرة مواطنين.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد ايوب اسحاق الجمل، ومحمد فراس ابو ميالة، من مدينة الخليل، واشرف طميزي من بلدة اذنا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: هيثم جمال أبو شريفة، ومحمد محمود أبو حمزة من مخيم الجلزون، ومحمود علي زيبار من قرية كوبر شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم الجلزون، تخللها اطلاق قنابل الغاز والرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في المدينة، واعتقلت المواطن شادي صبوح، وهو شقيق الشهيد إسلام صبوح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله صلاح علارية (27 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنيْن من جنين. 

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يزن كمال لحلوح من منزله في الحي الشرقي من مدينة جنين، وعبد الحليم أحمد الخالدي "الميثلوني" من قرية عرّانة شمال المدينة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صور باهر، واعتقلت كلا من: عصام عماد عطوان، وموسى زياد عطوان، ومحمد علي عطوان، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب محمد عماد عطوان، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

أخبار ذات صلة

حركة (فتح) تُطلق الحملة الإعلاميّة لذكرى انطلاقتها الـ58

حركة (فتح) تُطلق الحملة الإعلاميّة لذكرى انطلاقتها الـ58

قطاع غزة: وفاة وست إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: وفاة وست إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

غزة: تطورات حالة الطرق لليوم الاثنين في ظل المنخفض الجوي

غزة: تطورات حالة الطرق لليوم الاثنين في ظل المنخفض الجوي

&quot;الإحصاء&quot; وسلطة النقد: استمرار العجز في الحساب الجاري وقيمته 604 مليون دولار أمريكي

"الإحصاء" وسلطة النقد: استمرار العجز في الحساب الجاري وقيمته 604 مليون دولار أمريكي

مستوطنون يحرقون مركبات ببلدتي عوريف وبورين جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مركبات ببلدتي عوريف وبورين جنوب نابلس

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

الطقس: منخفض جوي عميق يضرب فلسطين

الطقس: منخفض جوي عميق يضرب فلسطين

هنية والعاروري يعزيان ذوي الشهيد أحمد دراغمة

هنية والعاروري يعزيان ذوي الشهيد أحمد دراغمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عرين الأسود: استهدفنا سيارة مستوطنين وحقٌقنا إصابات لم يفصح عنها الاحتلال

عرين الأسود: استهدفنا سيارة مستوطنين وحقٌقنا إصابات لم يفصح عنها الاحتلال

محافظ سلفيت: لن نسمح لأحد بالتطاول على شهدائنا وأسرانا الفلسطينيين

محافظ سلفيت: لن نسمح لأحد بالتطاول على شهدائنا وأسرانا الفلسطينيين

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

جامعات في غزة تعلن تعليق الدوام غداً بسبب الأحوال الجوية

جامعات في غزة تعلن تعليق الدوام غداً بسبب الأحوال الجوية

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير وسط قطاع غزة

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير وسط قطاع غزة

الدفاع المدني يصدر تحذيرات للمواطنين أثناء المنخفض الجوي

الدفاع المدني يصدر تحذيرات للمواطنين أثناء المنخفض الجوي

راصد جوي يكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين الليلة

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين الليلة

&quot;كهرباء&quot; غزة تصدر تعميماً لطواقمها العاملة استعداداً لتطورات الحالة الجوية

"كهرباء" غزة تصدر تعميماً لطواقمها العاملة استعداداً لتطورات الحالة الجوية

منوعات

شاهد.. هند القحطاني توثّق بكاء ابنتها

شاهد.. هند القحطاني توثّق بكاء ابنتها

مروة ناجي تتعرض لهذا الموقف المحرج على المسرح

مروة ناجي تتعرض لهذا الموقف المحرج على المسرح

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نيللي مع إبنة شقيقتها

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نيللي مع إبنة شقيقتها

بالصور.. سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة بالأبيض وتحتفل مع عائلتها بعفوية

بالصور.. سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة بالأبيض وتحتفل مع عائلتها بعفوية

شاهد.. إبنة نانسي عجرم الصغرى تأسر القلوب برقصها العفوي مع والدتها

شاهد.. إبنة نانسي عجرم الصغرى تأسر القلوب برقصها العفوي مع والدتها

شاهد.. محمد حماقي يكشف للمرة الأولى أسرار علاقته بوالده

شاهد.. محمد حماقي يكشف للمرة الأولى أسرار علاقته بوالده

ياسمين عز تردّ على مهاجمي إطلالة نادية الجندي

ياسمين عز تردّ على مهاجمي إطلالة نادية الجندي

بسبب شقيقتها.. إيمي سمير غانم تهاجم بحدة متابعاً

بسبب شقيقتها.. إيمي سمير غانم تهاجم بحدة متابعاً

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

عربي

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية