طالت 13 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من مدينة نابلس.





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في المدينة، واعتقلت المواطن شادي صبوح، وهو شقيق الشهيد إسلام صبوح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله صلاح علارية (27 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنيْن من جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يزن كمال لحلوح من منزله في الحي الشرقي من مدينة جنين، وعبد الحليم أحمد الخالدي "الميثلوني" من قرية عرّانة شمال المدينة.





وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صور باهر، واعتقلت كلا من: عصام عماد عطوان، وموسى زياد عطوان، ومحمد علي عطوان، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب محمد عماد عطوان، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عشرة مواطنين.في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد ايوب اسحاق الجمل، ومحمد فراس ابو ميالة، من مدينة الخليل، واشرف طميزي من بلدة اذنا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: هيثم جمال أبو شريفة، ومحمد محمود أبو حمزة من مخيم الجلزون، ومحمود علي زيبار من قرية كوبر شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم الجلزون، تخللها اطلاق قنابل الغاز والرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.