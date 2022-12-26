دولي

34 قتيلاً على الأقل في عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات المتحدة

34 قتيلاً على الأقل في عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات المتحدة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدت عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة إلى مقتل 34 شخصاً على الأقل، كما حوصر بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلج المتراكم وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف.

وكان نطاق العاصفة غير مسبوق، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية بأن حوالي 60٪ من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعاً من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون المستوى الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

كما تم إلغاء حوالي 1346 رحلة طيران محلية ودولية اعتباراً من صباح الأحد، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال خبراء أرصاد إن إعصار قنبلة (عندما ينخفض الضغط الجوي بسرعة كبيرة في عاصفة قوية) نشأ بالقرب من البحيرات العظمى، ما أثار عاصفة ثلجية، بما في ذلك رياح عاتية وثلوج.

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