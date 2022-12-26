"الإحصاء" وسلطة النقد: استمرار العجز في الحساب الجاري وقيمته 604 مليون دولار أمريكي

جدول 1: ميزان المدفوعات في فلسطين* للربع الثاني والثالث من عام 2022

(القيمة بالمليون دولار امريكي) الربع الثالث 2022



الربع الثاني 2022



المؤشر -604 -753 الحساب الجاري (صافي) -2,113 -1,953 السلع (صافي) 661 601 الصادرات (فوب) 2,774 2,554 الواردات (فوب) -352 -327 الخدمات (صافي) 242 220 الصادرات 594 547 الواردات 1,093 953 الدخل (صافي) 1,150 997 المقبوضات 1,076 930 تعويضات العاملين 1,063 917 منها: من إسرائيل 74 67 دخل الاستثمار 57 44 المدفوعات 768 574 التحويلات الجارية (صافي) 869 668 التدفقات الداخلة إلى فلسطين 256 114 للقطاع الحكومي 194 61 منها تحويلات الدول المانحة 613 554 للقطاعات الاخرى 25 25 منها تحويلات الدول المانحة 101 94 التدفقات الخارجة من فلسطين 407 961 الحساب الرأسمالي والمالي (صافي) 113 99 الحساب الرأسمالي (صافي) 113 99 التحويلات الرأسمالية (صافي) 113 99 التدفقات الداخلة إلى فلسطين 37 25 للقطاع الحكومي 37 25 منها تحويلات الدول المانحة 76 74 للقطاع الخاص 0 0 التدفقات الخارجة من فلسطين 0 0 حيازة الأصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها (صافي)

جدول 1 (تابع): ميزان المدفوعات في فلسطين* للربع الثاني والثالث من عام 2022





(القيمة بالمليون دولار امريكي) الربع الثالث 2022 الربع الثاني 2022 المؤشر 294 862 الحساب المالي (صافي)** -95 108 الاستثمار الأجنبي المباشر (صافي) 0 8 التغير في الاستثمار في الخارج (صافي) -95 100 التغير في الاستثمار في فلسطين (صافي) -128 157 استثمار الحافظة الأجنبي (صافي) -134 100 التغير في الأصول (صافي) 6 57 التغير في الخصوم (صافي) 692 563 الاستثمارات الأجنبية الأخرى (صافي) 604 620 التغير في الأصول (صافي) 644 613 منها عملة وودائع*** 88 -57 التغير في الخصوم (صافي) 78 35 منها قروض من غير مقيمين 9 -93 منها عملة وودائع**** 197 -208 صافي السهو والخطأ 175 -34 الميزان الكلي -175 34 التمويل 0 0 التمويل الاستثنائي -175 34 التغير في الأصول الاحتياطية ( -= زيادة/ + = نقص)





* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



** تشمل الاصول الاحتياطية *** العملة والودائع: تشمل النقد الاجنبي في البنوك اضافة الى ودائع الوحدات المقيمة في فلسطين المودعة في الخارج. **** العملة والودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية.

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2022، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاريأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2022 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، وقيمته 604 مليون دولار أمريكي، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,113 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 352 مليون دولار أمريكي.تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخلفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1,093 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2022. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1,063 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 74 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجاريةكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 768 مليون دولار أمريكي. شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 407 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 294 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 175 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 34 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.