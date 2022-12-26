شؤون فلسطينية

الطقس: منخفض جوي عميق يضرب فلسطين

الطقس: منخفض جوي عميق يضرب فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً بوجه عام وباردا ويطرأ انخفاض اخر درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل الى 50 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة بين الحين والآخر من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الأجواء الى الاستقرار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو صافيا وباردا نسبيا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية الاغوار الشمالية وفي المحافظات الجنوبية غزة ورفح. 2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 10-6 13-7 14-8 بيت لحم 10-6 13-7 14-8
رام الله والبيرة 9-5 12-6 13-7 طولكرم 14-10 16-11 17-12
نابلس 11-7 14-8 15-9 قلقيلية 14-10 16-11 17-12
جنين 14-8 16-9 17-10 سلفيت 10-6 13-7 14-8
طوباس 15-9 17-10 18-11 روابي 11-7 14-8 15-9
الخليل 9-5 12-6 13-7 غزه 15-12 17-13 18-13
أريحا 18-11 20-13 21-13 خانيونس 15-12 17-13 18-13
الأغوار الشمالية 16-9 18-11 19-11 رفح 16-11 18-12 19-11

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