هنية والعاروري يعزيان ذوي الشهيد أحمد دراغمة

رام الله - دنيا الوطنتقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري بالتعزية لذوي الشهيد أحمد عاطف مصطفى دراغمة الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مدينة نابلس فجر الخميس.وأشادت قيادة حماس خلال اتصال هاتفي، بذوي الشهيد وتضحياتهم ووالده الأسير المحرر من سجون الاحتلال، كما استذكرت تضحيات عائلة دراغمة، ومدينة طوباس.وأكد رئيس الحركة ونائبه التفاف شعبنا حول نهج المقاومة لرد العدوان والتصدي لاقتحامات الاحتلال والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.وقال: "إن رجال حماس يتقدمون الصفوف لمواجهة العدو والدفاع عن شعبنا، جنبا إلى جنب مع كل المقاومين، وإن ثورة شعبنا ستنتصر ويندحر هذا الاحتلال لا محالة".