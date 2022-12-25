عرين الأسود: استهدفنا سيارة مستوطنين وحقٌقنا إصابات لم يفصح عنها الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مجموعة (عرين الأسود)، مساء اليوم، عن تنفيذها لعملية استهدفت من خلالها سيارة لمستطونين على طريق مستوطنة (يتسهار) شمال الضغة الغربية، مؤكدة أنها حققت إصابات دقيقة لم يفصح عنها الاحتلال.وفيما يلي نص البيان كما نشرته المجموعة عبر قناتها الرسمية على على (تليجرام)بسم الله الرحمن الرحيم"فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"نَفَّذَ جُند العرين بحمدِ الله تعالى اليوم الأحد ٢٥/١٢/٢٠٢٢ الساعة ٢٢٤٧ عملية مباغتة وإستهداف لسيارة مستوطنين على طريق مغتصبة يتسهار، وقد حَققنا إصابات دقيقة لن يفصح عنها الإحتلال المهزوم، وانسحب جُند العرين بسلام.أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنين إلى بيوتهم آمنين.سنرى من سيحاصر من يا أبناء صهيون.إخوتكم مجموعات عرين الأسود