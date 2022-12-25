شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت: لن نسمح لأحد بالتطاول على شهدائنا وأسرانا الفلسطينيين

محافظ سلفيت: لن نسمح لأحد بالتطاول على شهدائنا وأسرانا الفلسطينيين
الشهيد ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء عبدالله كميل، محافظ سلفيت، مساء اليوم، أنه "لن يسمح لأحد بالتطاول على الشهداء والأسرى الفلسطينيين واصفًا إياهم "بالتيجان فوق الرؤوس".

جاء ذلك في بيان له، علّق فيه على حادثة "قيام أحد المعلمين الأسبوع الماضي بتمزيق صورة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد أمام الطلاب".

وقال كميل: "وبعد ان فسحنا المجال لجهات الاختصاص بالتربية والتعليم بإتخاذ الاجراءات التحقيقية الاولية ؛ اتخذنا قرارنا باعتقاله وقد تم ذلك".

وتابع أن "هذا السلوك يتنافى وأخلاقيات المعلم الفلسطيني الوطني الذي نعتز به، وقد جرح هذا السلوك المشين مشاعر كل أبناء شعبنا ولا نسمح بأن يمر هذا السلوك مرور الكرام، ناهيكم عن أن هذا الاجراء جاء أيضا للحفاظ على السلم الأهلي بين أبناء شعبنا".

أخبار ذات صلة

عرين الأسود: استهدفنا سيارة مستوطنين وحقٌقنا إصابات لم يفصح عنها الاحتلال

عرين الأسود: استهدفنا سيارة مستوطنين وحقٌقنا إصابات لم يفصح عنها الاحتلال

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

جامعات في غزة تعلن تعليق الدوام غداً بسبب الأحوال الجوية

جامعات في غزة تعلن تعليق الدوام غداً بسبب الأحوال الجوية

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير وسط قطاع غزة

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير وسط قطاع غزة

الدفاع المدني يصدر تحذيرات للمواطنين أثناء المنخفض الجوي

الدفاع المدني يصدر تحذيرات للمواطنين أثناء المنخفض الجوي

راصد جوي يكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين الليلة

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين الليلة

&quot;كهرباء&quot; غزة تصدر تعميماً لطواقمها العاملة استعداداً لتطورات الحالة الجوية

"كهرباء" غزة تصدر تعميماً لطواقمها العاملة استعداداً لتطورات الحالة الجوية

مصرع طفل إثر سقوطه من شاحنة شمال غزة

مصرع طفل إثر سقوطه من شاحنة شمال غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يقرر تخفيض عدد كتائبه المتواجدة بالضفة الغربية

جيش الاحتلال يقرر تخفيض عدد كتائبه المتواجدة بالضفة الغربية

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون يعيشون أوضاعاً صعبة

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون يعيشون أوضاعاً صعبة

خلال معايدته المسيحيين.. اشتية: شعبنا بمركبه الديني الوطني هو ما يميز فلسطين

خلال معايدته المسيحيين.. اشتية: شعبنا بمركبه الديني الوطني هو ما يميز فلسطين

جمعية المستهلك تدعو لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية في فلسطين

جمعية المستهلك تدعو لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية في فلسطين

وزارة الاتصالات تُحذّر مستخدمي مواقع التواصل وتطبيق (واتساب)

وزارة الاتصالات تُحذّر مستخدمي مواقع التواصل وتطبيق (واتساب)

&quot;العربية الفلسطينية&quot;: طرح قانون الإعدام بحق الأسرى سيشعل نارًا ستحرق الاحتلال

"العربية الفلسطينية": طرح قانون الإعدام بحق الأسرى سيشعل نارًا ستحرق الاحتلال

غنام تشارك في مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في أمريكا

غنام تشارك في مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في أمريكا

صور: شرطة &quot;معبر كرم أبو سالم&quot; تضبط سلعًا غذائية مخالفة

صور: شرطة "معبر كرم أبو سالم" تضبط سلعًا غذائية مخالفة

منوعات

مروة ناجي تتعرض لهذا الموقف المحرج على المسرح

مروة ناجي تتعرض لهذا الموقف المحرج على المسرح

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نيللي مع إبنة شقيقتها

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نيللي مع إبنة شقيقتها

بالصور.. سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة بالأبيض وتحتفل مع عائلتها بعفوية

بالصور.. سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة بالأبيض وتحتفل مع عائلتها بعفوية

شاهد.. إبنة نانسي عجرم الصغرى تأسر القلوب برقصها العفوي مع والدتها

شاهد.. إبنة نانسي عجرم الصغرى تأسر القلوب برقصها العفوي مع والدتها

شاهد.. محمد حماقي يكشف للمرة الأولى أسرار علاقته بوالده

شاهد.. محمد حماقي يكشف للمرة الأولى أسرار علاقته بوالده

ياسمين عز تردّ على مهاجمي إطلالة نادية الجندي

ياسمين عز تردّ على مهاجمي إطلالة نادية الجندي

بسبب شقيقتها.. إيمي سمير غانم تهاجم بحدة متابعاً

بسبب شقيقتها.. إيمي سمير غانم تهاجم بحدة متابعاً

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

عربي

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية