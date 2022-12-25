محافظ سلفيت: لن نسمح لأحد بالتطاول على شهدائنا وأسرانا الفلسطينيين

أكد اللواء عبدالله كميل، محافظ سلفيت، مساء اليوم، أنه "لن يسمح لأحد بالتطاول على الشهداء والأسرى الفلسطينيين واصفًا إياهم "بالتيجان فوق الرؤوس".





جاء ذلك في بيان له، علّق فيه على حادثة "قيام أحد المعلمين الأسبوع الماضي بتمزيق صورة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد أمام الطلاب".





وقال كميل: "وبعد ان فسحنا المجال لجهات الاختصاص بالتربية والتعليم بإتخاذ الاجراءات التحقيقية الاولية ؛ اتخذنا قرارنا باعتقاله وقد تم ذلك".





وتابع أن "هذا السلوك يتنافى وأخلاقيات المعلم الفلسطيني الوطني الذي نعتز به، وقد جرح هذا السلوك المشين مشاعر كل أبناء شعبنا ولا نسمح بأن يمر هذا السلوك مرور الكرام، ناهيكم عن أن هذا الاجراء جاء أيضا للحفاظ على السلم الأهلي بين أبناء شعبنا".





رام الله - دنيا الوطن