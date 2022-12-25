لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، زهدي الغريز إن اللجنة: "في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي وآثاره، ونجحنا حتى اللحظة في التقليل من تداعيات المنخفض".وتابع الغريز خلال تصريحات (لإذاعة الأقصى) المحلية، بأن : "البلديات بحاجة إلى آليات متخصصة ومشاريع تواكب التغير المناخي الذي يواجه العالم بأسره، ونعمل رغم قلة المعدات".وأضاف: "نظمنا جولة ميدانية للاطلاع على استعدادات البلديات في شارع صلاح الدين والأودية وبرك تجميع مياه الأمطار، ونحن الآن في اجتماع لجنة الطوارئ لمتابعة الحدث، وجميع الجهات المختصة مستنفرة".وأشار إلى وجود: "اتفاقية لتنفيذ مشاريع كبرى لتصريف مياه الأمطار والاستفادة منها". لافتًا إلى "وجود اهتمام من المواطنين بالتحذيرات والارشادات التي نطلقها، وندعوهم ليكونوا شركاء معنا".