شؤون فلسطينية

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الطوارئ الحكومية  في قطاع غزة، زهدي الغريز إن اللجنة: "في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي وآثاره، ونجحنا حتى اللحظة في التقليل من تداعيات المنخفض".

وتابع الغريز خلال تصريحات (لإذاعة الأقصى) المحلية،  بأن : "البلديات بحاجة إلى آليات متخصصة ومشاريع تواكب التغير المناخي الذي يواجه العالم بأسره، ونعمل رغم قلة المعدات".

وأضاف: "نظمنا جولة ميدانية للاطلاع على استعدادات البلديات في شارع صلاح الدين والأودية وبرك تجميع مياه الأمطار، ونحن الآن في اجتماع لجنة الطوارئ لمتابعة الحدث، وجميع الجهات المختصة مستنفرة".

وأشار إلى وجود: "اتفاقية لتنفيذ مشاريع كبرى لتصريف مياه الأمطار والاستفادة منها". لافتًا إلى "وجود اهتمام من المواطنين بالتحذيرات والارشادات التي نطلقها، وندعوهم ليكونوا شركاء معنا".

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