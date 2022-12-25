جامعات في غزة تعلن تعليق الدوام غداً بسبب الأحوال الجوية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعات فلسطينية، مساء اليوم، قرارًا يقضي بتعليق الدوام ليوم غدٍ الإثنين بسبب الأحوال الجوية.بدورها، قالت الجامعة الإسلامية في تصريحٍ لها، عبر صفحتها الرسية على (فيسبوك): "نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظًا على سلامة العاملين وأبنائنا الطلبة، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في فروعها بغزة والوسطى وخانيونس".ولفتت الجامعة خلال التصريح إلى أنه سيتم: "تأجيل الامتحانات المقررة في هذا اليوم".من جانبها، قالت جامعة غزة خلال تصريح لها، إنه: "نظراً للظروف الجوية الراهنة، تعلن جامعة غزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غداً الاثنين الموافق 26-12-2022، ونتمنى السلامة لابناء شعبنا".كما وأعلنت جامعة فلسطين والكلية جامعية للعلوم التطبيقية في تصريح مقتضب تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الإثنين بسبب سوء الاحوال الجوية.