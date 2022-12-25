وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة عن وفاة طفل، مساء اليوم الأحد، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء حادث سير وقع الخميس الماضي وسط قطاع غزة.وأوضحت المرور أن الطفل عبد العزيز محمد أبو مغصيب (11 عام) سكان دير البلح بمحافظة الوسطى، توفي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء حادث سير وقع عند مفترق أبو هولي على شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى.وأشارت الشرطة إلى أنه تم حجز المركبة، وتوقيف سائقها (م،ع) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.