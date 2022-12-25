"كهرباء" غزة تصدر تعميماً لطواقمها العاملة استعداداً لتطورات الحالة الجوية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، مساء اليوم، تعميما لطواقمها العاملة استعداداً لتطورات الحالة الجوية.وقالت الشركة إنه: "نظراً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي فقد تقرر تمديد حالة الطورائ بالشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص".وتابعت: "وتقرر أيضًا ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيــــات اللازمة".ولفتت إلى ضرورة: "إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة".وأكملت: "على طواقمها الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواه بين المـــواطنيـن".وتابعت: "ويجب إعطاء الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص".وأشارت إلى طواقها الإبقاء على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أى حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.