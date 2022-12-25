مستوطن يعتدي على مسنّة مقدسية وإصابات بمواجهات غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطن مسنة مقدسية وطرحها أرضاً قرب حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، فيما أصيب عدد من المواطنين المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال غرب رام الله.وأفادت مصادر مقدسية أن مستوطنًا اعتدى على مسنة مقدسية في أحد الشوارع قرب واد الجوز وطرحها أرضًا، ولاذ بالفرار، فيما نقلت المواطنة لتلقي العلاج بعد إصابتها برضوض.وفي رام الله، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية المدية، غرب مدينة رام الله.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالاختناق.