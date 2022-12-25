شؤون فلسطينية

غزة: "التعليم" تصدر قراراً بشأن الدوام المدرسي ليوم غدٍ الإثنين

غزة: "التعليم" تصدر قراراً بشأن الدوام المدرسي ليوم غدٍ الإثنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم، تصريحًا صحفيًا بشأن الدوام المدرسي ليوم غدٍ الإثنين في ظل المنخفض الجوي.

وقالت الوزارة إنه: "وفقاً لتوصيات لجنة الطوارئ بخصوص ظروف الطقس، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة، تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال".

وتابعت: "يترك لمؤسسات التعليم العالي اتخاذ القرار المناسب وفقاً لظروف وبرامج هذه المؤسسات".

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