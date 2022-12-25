جيش الاحتلال يقرر تخفيض عدد كتائبه المتواجدة بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن جيش الاحتلال قرّر تخفيض أعداد الكتائب المتواجدة في الضفة الغربية بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة.ووفق ما نقله موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد بسيوك، قال إنه: "بعد تعزيز منطقة الضفة في أعقاب فترة العمليات، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، تخفيض عدد الكتائب في المنطقة من 23 إلى 21 كتيبة".وأشار الموقع إلى أنه سيتم أيضاً تقليل وجود القوات الخاصة إلا للعمليات الخاصة فقط. وأضاف أنه مع الربع الأول من العام 2023، سيتم تخفيض عدد الكتائب في الضفة إلى 19 كتيبة.