دولي

بوتين يُبدي استعداده للتفاوض وأوكرانيا تتهمه بالتنصل من المسؤولية

بوتين يُبدي استعداده للتفاوض وأوكرانيا تتهمه بالتنصل من المسؤولية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتفاوض بشأن الحلول المقبولة مع جميع أطراف الصراع في اوكرانيا الأمر الذي شكّكت الرئاسة الأوكرانية ن ثدق النوايا بشأنه معتبرةً إياه تنصل من المسؤولية. 

وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: "أعتقد أننا نتصرف في الاتجاه الصحيح، نحن ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر سوى حماية مواطنينا".

واتهم بوتين الغرب بالسعي إلى تقسيم روسيا، وقال إنه "متأكد 100% من أن روسيا ستدمّر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا". وفق موقع (الشرق) للأخبار.

وتابع: "نحن على استعداد للتفاوض مع كل المعنيين بشأن الحلول المقبولة، ولكن هذا متروك لهم، لسنا نحن الذين يرفضون التفاوض، هم كذلك".

من جانبها اعتبرت الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا "لا تريد مفاوضات وإنما تحاول تجنب المسؤولية"، واتهم ميخائيل بودولاك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الأحد، روسيا بالسعي إلى التنصل من مسؤوليتها، مشككاً في صدق نواياها بشأن إجراء مفاوضات لإنهاء العملية العسكرية.

وقال بودولاك عبر حسابه على "تويتر": "يجب أن يعود بوتين إلى أرض الواقع، روسيا لا تريد مفاوضات، إنما تحاول تجنب المسؤولية". وأضاف: "هاجمت روسيا بلادنا وقتلت المواطنين".

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير في أشد الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، ولا تلوح في الأفق حتى الآن أي بادرة أمل على نهاية الحرب بين الطرفين.

وتقول موسكو إنها ستقاتل حتى تتحقق جميع أهدافها، بينما تقول كييف إنه لن يهدأ لها بال حتى ينسحب آخر جندي روسي من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

والأربعاء، استبعدت موسكو إجراء محادثات مع كييف، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده لا ترى فرصة لمحادثات سلام مع أوكرانيا بعد الزيارة المرتقبة (التصريحات كانت قبل الزيارة) للرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، معتبراً أن شحنات الأسلحة الأميركية الجديدة لكييف لن تؤدي إلا إلى "تفاقم" النزاع.

وأشار بيسكوف في اتصال مع صحافيين إلى أن "كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا" في إشارة إلى شحنات أسلحة أميركية جديدة إلى كييف.

ولفت المسؤول الروسي إلى أنه "لا يتوقع" تغييراً في موقف زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع بوتين بعد زيارة واشنطن.

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