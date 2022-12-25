شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات تُحذّر مستخدمي مواقع التواصل وتطبيق (واتساب)

وزارة الاتصالات تُحذّر مستخدمي مواقع التواصل وتطبيق (واتساب)
واتساب
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق (واتساب) من التعامل مع رسائل وهمية تدعي أنها من شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية وتمنح أرصدة مجانية بمناسبة العام الجديد، إلا أنها تهدف لسرقة معلومات المستخدم.

وأوضح مدير عام الاتصالات في وزارة الاتصالات ليث دراغمة أنه في الآونة الأخيرة انتشرت روابط عبر رسائل تطبيق (واتساب) تدعي بانها تمنح كل من يفتحها رصيداً مجانياً من شركتي (جوال واوريدو)، وذلك بهدف سرقة بيانات المستخدم، مُحذرا المواطنين من التعامل مع هذه الروابط والرسائل تفادياً للوقوع في فخ القراصنة الإلكترونيين وسرقة المعلومات الشخصية من الهاتف المحمول.

وأكد دراغمة أن الجهات المختصة في الوزارة تتابع مصدر هذه الرسائل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وستلاحق قانونياً كل من يقوم بمثل هذه الأعمال تحت طائلة المسؤولية، داعيا المواطنين للإسراع بالإبلاغ عن أي روابط وهمية مماثلة حرصاً على مصلحة المواطنين وتفادياً لتعرضهم للتحايل.

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