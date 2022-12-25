رغم خسائرها.. أوكرانيا تتخذ إجراءً فُرض عليها لمحاربة روسيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن ضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، أنّ كييف قررت إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محور سفاتوفو-باخموت في منطقة دونباس.ووفقًا للضابط، فإنّ سبب هذه الخطوة يرجع إلى أن "هذا الإجراء فرض على القيادة الأوكرانية، حيث تجاوزت الخسائر الأرقام المقدرة وتبيّن أن القوة النارية غير فعالة"، وفق قناة (الميادين).في المقابل، تواصل القوات العسكرية الأوكرانية بشكل منتظم قصف محور سفاتوفو-باخموت بأنظمة صاروخية أميركية الصنع من طراز "هيمارس"، في محاولة منها لاختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.إلى ذلك، قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إنّ كييف لم تعد تستطيع ضرب المواقع العسكرية الروسية عبر صواريخ "هيمارس" الأميركية.وأضاف: "القوات الروسية انتقلت إلى مسافة لا تستطيع منظومة هيمارس الوصول إليها، وليس لدينا أيّ سلاح، مداه أبعد" وفق تعبيره.وكان مسؤولون أميركيون أفادوا في وقت سابق بأنّ واشنطن عدّلت سراً قاذفات صواريخ "هيمارس" المتطوّرة التي قدّمتها إلى أوكرانيا، في حتى لا تتمكن القوات الأوكرانية من استخدامها ضد روسيا.