سلاح الجو الإسرائيلي يوقف 11 طائرة "F35" لهذا السبب
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن سلاح الجو، قرر إيقاف 11 طائرة F35 من نوع "أدير".
وأفاد بأنه بعد الخلل الذي حدث لطائرة أمريكية من طراز "F35" من النوع B، قبل حوالي أسبوعين في تكساس، قرر سلاح الجو الإسرائيلي، بناءً على توصية من إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية (JPO)، إيقاف 11 طائرة F35 من نوع "أدير".
وأضاف بأن ذلك جاء بعدما تبين من النتائج والمعلومات المنقولة أن هذه الطائرات تتطلب فحصاً خاصاً لاستبعاد احتمال حدوث عطل فيها.
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