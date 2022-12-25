"العربية الفلسطينية": طرح قانون الإعدام بحق الأسرى سيشعل نارًا ستحرق الاحتلال





وشددت على ضرورة نبذ كافة الخلافات وطي صفحة الانقسام فالوحدة الوطنية هي السلاح الأمثل والأقوى في مواجهة كافة التحديات المفروضة على شعبنا.



رام الله - دنيا الوطننددت الجبهة العربية الفلسطينية بمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، مساء الخميس الماضي، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر بشأن "القانون"، معتبرة أن المضي قدما في إقرار هذا القانون سيشعل نارا ستحرق الاحتلال ولن تستطيع أية قوة في الأرض اخمادها.وأضافت الجبهة تعقيبا على بيان لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة، مساء السبت، أنكم "أيها الأحرار لستم وحدكم، فشعبنا كل شعبنا معكم وخلفكم وسنشاطركم الصمود والتصدي حتى تنالوا حريتكم لتنعموا بالحياة التي تليق بتضحياتكم.وتابعت أن "هذه الخطوة التي جاءت في سياق تمكن الإرهابي نتنياهو من تشكيل حكومة المتطرفين في دولة الاحتلال لن تمر وسيتصدى لها شعبنا بكل ما اؤتي من قوة ومجرد طرح هذا القانون هو لعب بالنار التي أول ما ستحرق ستحرق الأرض تحت إقدام الاحتلال، فأسرانا البواسل رمز صمودنا وعنوان إرادتنا الحرة التي لن تنكسر بإذن الله".وأوضحت الجبهة أن "هذه الخطوة تعكس شكل المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة خلال المرحلة المقبلة، مما تفرض علينا ترتيب الصفوف وصيانة البيت الفلسطيني بإنهاء الانقسام وإزالة كافة تداعياته والتوحد خلف برنامج وطني موحد يراعي متطلبات صمود شعبنا وقائم على أن كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا وأن كافة اشكال المقاومة هي حق مكفول لشعبنا طالما بقي الاحتلال".