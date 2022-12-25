غنام تشارك في مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في أمريكا



وبينت غنام أن "الشعب الفلسطيني رغم الألم بتمسك بالأمل بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرة إلى أن ما تسمى مستوطنة (بساغوت) التي تلتهم أراضي البيرة ستزول وسيعود جبل الطويل وكافة الأراضي المقامة عليها المغتصبات إلى شعبنا".



واعتبرت أن دور الشباب خصوصا المغتربين مهم جدا في نقل الصورة الحقيقية لشعبنا، مشيرة أن كل منهم يعتبر سفير لفلسطين لفضح ممارسات الاحتلال.



واضافت غنام ان الشعوب واحرار العالم مع شعبنا وقضيته، وما حدث في مونديال قطر خير دليل على ذلك، حيث حضر علم فلسطين ليس فقط من العرب لكن من كل الشرفاء والاحرار بالعالم .



وشدد على أهمية الوحدة الوطنية والتمسك والتجذر بالأرض ومواجهة كل الإجراءات والمشاريع التي تستهدق تصفية حقوق شعبنا.



وعبرت المحافظ غنام عن اعتزازها بشبابنا وشباتنا المغتربين، متمينة أن يكون المؤتمر القادم في مدينة البيرة.







وبينت غنام أن "الشعب الفلسطيني رغم الألم بتمسك بالأمل بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرة إلى أن ما تسمى مستوطنة (بساغوت) التي تلتهم أراضي البيرة ستزول وسيعود جبل الطويل وكافة الأراضي المقامة عليها المغتصبات إلى شعبنا".واعتبرت أن دور الشباب خصوصا المغتربين مهم جدا في نقل الصورة الحقيقية لشعبنا، مشيرة أن كل منهم يعتبر سفير لفلسطين لفضح ممارسات الاحتلال.واضافت غنام ان الشعوب واحرار العالم مع شعبنا وقضيته، وما حدث في مونديال قطر خير دليل على ذلك، حيث حضر علم فلسطين ليس فقط من العرب لكن من كل الشرفاء والاحرار بالعالم .وشدد على أهمية الوحدة الوطنية والتمسك والتجذر بالأرض ومواجهة كل الإجراءات والمشاريع التي تستهدق تصفية حقوق شعبنا.وعبرت المحافظ غنام عن اعتزازها بشبابنا وشباتنا المغتربين، متمينة أن يكون المؤتمر القادم في مدينة البيرة.

رام الله - دنيا الوطنشاركت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام في المؤتمر السنوي لأبناء البيرة المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تنظمه جمعية البيرة أمريكا في ولاية فلوريدا.وألقت المحافظ غنام كلمة، أشارت فيها إلى عظم الدور الملقى على كاهل المغتربين في الارتقاء بوطنهم فلسطين وإيصال رسالة أبناء شعبنا لكل العالم.واستعرضت انتهاكات الاحتلال المتواصلة لحقوق أبناء شعبنا وآخرها استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، ابن البيرة ومخيم الأمعري الذي استشهد نتيجة سياسة القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق أسرانا المرضى.كما استذكرت المحافظ غنام، الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها جنود الاحتلال بدم بارد وهي تمارس عملها الصحفي وتنقل معاناة شعبنا في مدينة ومخيم جنين، مترحمة عليها وعلى كافة شهداء أبناء شعبنا الأبرار.وأشارت إلى فشل رهان الاحتلال أن الكبار سيموتوا والصغار سينسوا فشعبنا الفلسطيني في جميع وأماكن تواجده متمسك بأرضه وحقوقه وتراثه، مشيرة إلى ارتداء المشاركات بالمؤتمر للثوب التراثي الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال سرقته مثلماسرق أرضنا وهواءنا وماءنا.