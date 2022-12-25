صور: شرطة "معبر كرم أبو سالم" تضبط سلعًا غذائية مخالفة











رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة معبر كرم أبو سالم التجاري كميات من السلع الغذائية المخالفة منتهى الصلاحية، وذلك خلال المتابعة اليومية لتفتيش البضائع الواردة عبر المعبر، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة.وأوضح مدير شرطة معبر كرم ابو سالم التجاري المقدم هاني الناقة أن شرطة المعبر بالتعاون مع مباحث المعبر ووزارة الاقتصاد ضبطت عشرات الصناديق المحملة بمشروب الطاقة منتهي الصلاحية.وأضاف: "كنا وتم ضبط 25 حاملًا خشبيًا (مشتاح) محمل بكراتين الشوكولاتة منتهية الصلاحية، ولا تصلح للاستخدام الآدمي".وبين الناقة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة شرطة المعبر وعضوية المباحث وبعض الوزارات المختصة؛ لإتلاف السلعة المضبوطة وفق الأصول.