شؤون فلسطينية

مشعل: إسرائيل تظن بحكومتها المتطرفة ستُنهي قضيتنا

مشعل: إسرائيل تظن بحكومتها المتطرفة ستُنهي قضيتنا
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن "محطة التأسيس لانطلاقة الحركة شكلت نقلة تاريخية على طريق المقاومة في فلسطين، وكتائب القسام باتت الآن جيشا لكل فلسطين، وسندا للقدس والأقصى والضفة والداخل والشتات".

وجاءت تصريحات مشعل خلال كلمته في مهرجان "آتون بطوفان هادر" احتفالًا بانطلاقة حركة حماس الـ 35 في مدينة صيدا اللبنانية. 

وقال:"نقف اليوم وفاء لمؤسسي حركة حماس وروادها، نسير على هداهم، ولا ننسى فضلهم، ونوجه التحية لأرواح من قضى منهم، والتحية لمن بقي بيننا حتى الآن".

وأضاف مشعل: "نؤكد تمسكنا بالثوابت، الأرض هي كل فلسطين، والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحق العودة، والمقاومة، وعمق الانتماء للأمة، والحرية للأسرى، هذه ثوابتنا وقضايانا وهمومنا، ونتمسك أيضًا بهذه القيم والمبادئ والثوابت والحقوق، ولن نتخلى عنها، مهما كانت التحديات". 

وأكد أن "الحكومة الصهيونية الجديدة تعج باليمين الديني والقومي الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان".

وتابع مشعل أن "إسرائيل تظن أنها بحكومتها المتطرفة سوف تنهي قضيتنا، لكن شعبنا العظيم بأصالته ووحدته يستطيع أن يحول هذا التحدي إلى فرصة، فكل مشاريع التسوية هزمت، وآخرها صفقة القرن".

وأكمل: "فلسطين المباركة تلفظ الغزاة ولا تصبر عليهم، وشعبنا قادر على هزيمة الاحتلال وحكومته الجديدة الفاشية، كما نستطيع التعامل مع عناويننا الفلسطينية الكبرى بروح جديدة في ظل التحدي بوجود حكومة صهيونية متطرفة جديدة".

وختم رئيس حركة حماس بالخارج، تصريحاته، بالقول: "نشكر أمتنا والدول والشعوب والقوى التي حاولت أن تسهم في إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية".

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