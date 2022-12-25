حزب الشعب ينضم إلى لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال



كما شارك خلال سجنه على مدار الـ19 عاماَ الماضية، في العديد من النضالات ومنها إضرابات الأسرى عن الطعام داخل السجون، وتعرض لعقوبات مختلفة ومن ضمنها نقله عدة مرات إلى زنازين العزل الانفرادي والحرمان من زيارة ذويه.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الشهيد أسعد الشوا، الإطار الإعتقالي لحزب الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن تكليف الأسير باسم خندقجي عضو المكتب السياسي، بتمثيل الحزب في اللجان النضالية في سجون الاحتلال وفي قيادة لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الأسيرة.وفي رسالة لقيادة الحزب المركزية، أكدت منظمة الحزب في سجون الاحتلال على ضرورة مواصلة العمل الوطني واليساري المشترك في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة، خاصة في المرحلة المقبلة التي تنذر ببوادر هجمة شرسة على منجزات الحركة الأسيرة من قبل اليمين المتطرف.وأكد الأسير باسم محمد صالح خندقجي، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وممثله في لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الأسيرة داخل السجون، أن معتقلي وأسرى الحزب في سجون الاحتلال كافة، سوف يواصلون نضالاتهم اليومية مع كل أطراف الحركة الأسيرة ضد الاحتلال والممارسات القمعية لإدارة السجون، إلى جانب الحفاظ على مكتسبات ووحدة الحركة الأسيرة وتطوير نضالاتها ومطالبها المشروعة.يذكر إلى أن الروائي والأسير باسم خندقجي، (39 عاماً) والقابع منذ عدة أعوام في سجن "هداريم"، يقضي حكماَ مدته ثلاثة مؤبدات، وغرامة 42 مليون شيكل.وكان باسم خندقجي، قد استطاع أن يحول قفص سجنه إلى غرفة عمليات ينجز من خلالها كل ابداعاته الأدبية ويدير منها كل مشاريعه الثقافية والفكرية من خلال نشر مقالاته وكتبه، ومتابعة حفلات التوقيع لها في عدة مدن فلسطينية وعواصم عربية.