شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تدعو لحملة وطنية للضغط الشعبي لإجراء الانتخابات

نقابة المحامين تدعو لحملة وطنية للضغط الشعبي لإجراء الانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين إلى توحيد الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة، للضغط لإجراء الانتخابات العامة، وأن يكون إجراؤها في القدس المحتلة عنوان اشتباك مع الاحتلال، بالتزامن مع حملة دولية ضاغطة على الاحتلال عبر النقابات المهنية والعمالية الدولية والمنظمات الإقليمية. 

وأوضح مجلس النقابة أن مناقشة توحيد الجهود لإطلاق الحملة، سيكون عبر دعوة لممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى اجتماع موسع يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأكد على أن "المخرج الحتمي لإعادة الاعتبار للحياة الدستورية وضمان استقلال القضاء هو الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات العامة وفرضها بالإرادة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال في القدس المحتلة وتحميله على المستوى الدولي مسؤولية منع إجرائها".

وبين أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في ذات اليوم الأربعاء الساعة الثانية عصرا، لتلاوة البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الموسع ودعوة كافة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية والصحفيين لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي المذكور. 

وأعلن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية وأمام النيابات العامة والعسكرية وأمام كافة المؤسسات العامة وإخلاء مقرات المحاكم من المحامين طيلة يوم الأربعاء، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والمدد القانونية. 

كما أعلن استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية الجزائية بصفتها الاستئنافية، من صبيحة يوم الإثنين الموافق 26/12/2022 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 29/12/2022، ويستثنى منها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والخميس طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد. 

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيعلن لاحقا عن سلسلة اجتماعات لمجلس النقابة في المحافظات، بالتزامن مع فعاليات ميدانية ابتداءً من تاريخ 2/1/2023. 

وقال مجلس النقابة: "إن السبب الرئيسي لحالة الانحدار التي عصفت بالحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء وسيادة القانون وقوضت ركائز العدالة في الحالة الفلسطينية هو غياب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة منذ الانقسام".

وأضاف أن "غياب الممارسة الديمقراطية وتعطل المجلس التشريعي كسلطة مناط بها صلاحية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لمنعها من التعسف والتفرد في الشأن العام أدى إلى هذه الحالة الدستورية المشوهة القائمة على أنقاض القانون الأساسي".

ولفت إلى أن "إجراءات المجلس المتخذة جاءت بعد أن استنفذ كافة قنوات الحوار لسحب فتيل الأزمة الأخيرة المرتبطة بتعديل جدول رسوم المحاكم، ومعاقبة النقابة على مواقفها الرافضة لتقويض استقلال القضاء بإلغاء مصادقة المحامين ونقابتهم على السندات العدلية كضامن قانوني لسلامة مضمون هذه السندات باعتبار ذلك من صلب عمل المحامين".

أخبار ذات صلة

غنام تشارك في مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في أمريكا

غنام تشارك في مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في أمريكا

صور: شرطة &quot;معبر كرم أبو سالم&quot; تضبط سلعًا غذائية مخالفة

صور: شرطة "معبر كرم أبو سالم" تضبط سلعًا غذائية مخالفة

تأجيل جلسة محاكمة الأسير خليل عواودة

تأجيل جلسة محاكمة الأسير خليل عواودة

مشعل: إسرائيل تظن بحكومتها المتطرفة ستُنهي قضيتنا

مشعل: إسرائيل تظن بحكومتها المتطرفة ستُنهي قضيتنا

مركز حقوقي: الاحتلال يتسبب بحرمان عشرات العائلات المسيحية من السفر لبيت لحم

مركز حقوقي: الاحتلال يتسبب بحرمان عشرات العائلات المسيحية من السفر لبيت لحم

الجبهة الديمقراطية تدعو عواصم العالم لتصنيف المجموعات المسلحة للمستوطنين بـ &quot;الإرهابية&quot;

الجبهة الديمقراطية تدعو عواصم العالم لتصنيف المجموعات المسلحة للمستوطنين بـ "الإرهابية"

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية المدية

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية المدية

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ211 على التوالي

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ211 على التوالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;العربية الفلسطينية&quot;: طرح قانون الإعدام بحق الأسرى سيشعل نارًا ستحرق الاحتلال

"العربية الفلسطينية": طرح قانون الإعدام بحق الأسرى سيشعل نارًا ستحرق الاحتلال

غنام تشارك في مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في أمريكا

غنام تشارك في مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في أمريكا

الجبهة الديمقراطية تدعو عواصم العالم لتصنيف المجموعات المسلحة للمستوطنين بـ &quot;الإرهابية&quot;

الجبهة الديمقراطية تدعو عواصم العالم لتصنيف المجموعات المسلحة للمستوطنين بـ "الإرهابية"

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ211 على التوالي

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ211 على التوالي

حزب الشعب ينضم إلى لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

حزب الشعب ينضم إلى لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

نقابة المحامين تدعو لحملة وطنية للضغط الشعبي لإجراء الانتخابات

نقابة المحامين تدعو لحملة وطنية للضغط الشعبي لإجراء الانتخابات

&quot;الديمقراطية&quot; تهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

"الديمقراطية" تهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شرق خانيونس

منوعات

مروة ناجي تتعرض لهذا الموقف المحرج على المسرح

مروة ناجي تتعرض لهذا الموقف المحرج على المسرح

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نيللي مع إبنة شقيقتها

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نيللي مع إبنة شقيقتها

بالصور.. سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة بالأبيض وتحتفل مع عائلتها بعفوية

بالصور.. سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة بالأبيض وتحتفل مع عائلتها بعفوية

شاهد.. إبنة نانسي عجرم الصغرى تأسر القلوب برقصها العفوي مع والدتها

شاهد.. إبنة نانسي عجرم الصغرى تأسر القلوب برقصها العفوي مع والدتها

شاهد.. محمد حماقي يكشف للمرة الأولى أسرار علاقته بوالده

شاهد.. محمد حماقي يكشف للمرة الأولى أسرار علاقته بوالده

ياسمين عز تردّ على مهاجمي إطلالة نادية الجندي

ياسمين عز تردّ على مهاجمي إطلالة نادية الجندي

بسبب شقيقتها.. إيمي سمير غانم تهاجم بحدة متابعاً

بسبب شقيقتها.. إيمي سمير غانم تهاجم بحدة متابعاً

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

عربي

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية