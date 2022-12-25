شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

"الديمقراطية" تهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبناء شعبنا الفلسطيني عامة، والمسيحيين منهم خاصة، بحلول أعياد الميلاد، التي نزعت عنها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ما فيها من سعادة، في محاصرتها لكنيسة المهد، كما تحاصر في الوقت نفسه المسجد الأقصى، وترتكب بحق أبناء شعبنا جرائم من قتل وإعدامات وسطو على الأرض والكرامة الوطنية، وهدر الحقوق الوطنية والإنسانية المشروعة لشعبنا.

كما وهنأت الجبهة شعبنا وجميع المسيحيين والمؤمنين في العالم بأعياد الميلاد، مؤكدةً أن نضالات شعبنا سوف توفر للطفل الوليد؛ اليوم المشهود الذي سيولد فيه ليصنع من أعياد الميلاد عيداً سعيداً ليس لشعبنا فحسب، بل لكل قوى الحرية والسلام في العالم.

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