شؤون فلسطينية

طولكرم: مستوطنون يدمرون مخزنًا زراعيًا في شوفة

طولكرم: مستوطنون يدمرون مخزنًا زراعيًا في شوفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دمر مستوطنون، اليوم الأحد، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وقال مالك المخزن، المزارع تحسين حامد، إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة (أفني حيفتس)، بقيام مستوطنين بتدمير محتويات مخزنه وتخريب المعدات الزراعية الموجودة داخله، بحسب وكالة (وفا).

وأضاف أن هذه الاعتداء ليس جديدا، حيث تعرض مخزنه لاعتداءات متكررة خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن المستوطنين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم فيها، ويمنعون المزارعين من رعي مواشيهم، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.

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