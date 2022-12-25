منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي



وأعرب المنتدى عن تقديره العميق لقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، ليتطلع لبلورة إستراتيجية إعلامية عربية تكفل ترجمة القرار العربي الأصيل على أرض الواقع، بما يشمل مساندة ودعم الإعلام الفلسطيني الذي يتعرض لاستهداف شرس وخطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء بتدمير مقار المؤسسات الإعلامية أو قتل واعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم وعلى معداتهم، فمازالت دماء الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة تنشد العدالة، فضلاً عن قائمة طويلة من شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية.



وأكد أن القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس المحتلة أحوج ما تكون للدعم والإسناد الإعلامي العربي على مدار الساعة، لاسيما في ظل انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتهديدات جماعات المستوطنين المتطرفة، الأمر الذي يتطلب فضح وتعرية الوجه القبيح للاحتلال العنصري البغيض وقطع الطريق على كل محاولات تطبيع العلاقة معه، فضلاً عن دعم صمود الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منهم أهالي مدينة القدس المرابطين.





ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإعلام العربي والإعلام الفلسطيني بما يضمن تعزيز حضور القضية الفلسطينية، ويدعم الراوية الفلسطينية في ظل التضليل والتشويه الإسرائيلي المتعمد، وبما يعزز الوعي العربي بالمخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.





رام الله - دنيا الوطنعبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن ترحيبه البالغ بقرار وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم في العاصمة الليبية طرابلس مؤخراً اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة دائمة للإعلام العربي، ويثمن عالياً اتفاقهم على وجوب دعم القضية الفلسطينية، لاسيما في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والشعب العربي الفلسطيني في ظل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة التي تنادي بقانون إعدام الأسرى، فضلاً عن تهديداتها المتوالية باستمرار انتهاك حرمات المسجد الأقصى المبارك.