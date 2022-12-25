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مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أسفر سقوط سور مدرج ملعب رياضي بمدينة غربي العاصمة المصرية القاهرة، عن إصابة 27 مشجعًا وإلغاء مباراة كأس السوبر المحلي لكرة السلة بين فريقي الأهلي والاتحاد.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، مساء السبت، "إصابة 27 مشجعا في حصر مبدئي للحادث ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة"، بينما تم نقل المصابين لمستشفيين حكوميين.

وأعلن وزير الرياضة المصري أشرف صبحى تشكيل لجنة لبحث ملابسات الحادث، وفق ما نقلته قناة (الأناضول). 

وأوضح صبحي في بيان، أن "التقرير المبدئي للواقعة هو تدافع وقع بين بعض الجماهير وسقوط الفاصل الحديدي بإحدى مدرجات الملعب وحدوث إصابات"، مؤكدا تشكيل لجنة لبحث ملابسات الحادث.

وعقب الواقعة، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عبر صفحته الموثقة في (فيسبوك)، إلغاء المباراة التي جمعت الأهلي والاتحاد في كأس السوبر المحلي، مؤكدا عدم وجود وفيات.

وقال مصطفى هدهود، مسؤول الملعب في تصريحات متلفزة، إن "المدرج لم ينهار ولكن كثرة تدافع جماهير الاتحاد أدت إلى سقوط سوره".

وأوضح أن "الفرحة المبالغة من جماهير الاتحاد أدت إلى تدافعهم نحو السور قبل أن يسقط وتقع الإصابات".

وكانت المباراة توقفت عند تقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 67-45، ولم يحدد اتحاد كرة السلة بمصر موعدا جديدا بعد للمباراة.

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