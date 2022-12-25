اعتقالات بالقدس والخليل واستهداف قوات الاحتلال بنابلس وجنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددًا من الشبان في القدس المحتلة والخليل، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال في نابلس وجنين شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة الطور شرق القدس.واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وطالت الاعتقالات شابين من خربة الكرمل قرب يطا في الخليل.واستهدف فلسطينيون، صباح اليوم، قوات الاحتلال المتواجدة على مدخل بلدة قباطية جنوب جنين، بوابل من الرصاص.وأعلنت "مجموعات قباطية" التابعة لسرايا القدس استهداف دوريات لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص لحظة مرورها من بلدة قباطية في أكثر من محور.وقالت: "تمكن مجاهدونا من استهدافها في شارع الريس والاستهداف الثاني على طريق المزارع والاستهداف الثالث على طريق قباطية صانور مسلية، والعودة إلى قواعدهم بسلام.