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شؤون فلسطينية

شاهد: غرق منازل وشوارع إثر المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع

شاهد: غرق منازل وشوارع إثر المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع
من آثار المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، غرق منازل وشوارع عدة، كانت أبرزها في مدينة دير البلح.

ونوهت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن وجود بعض الإغلاقات على الطريق بسبب تجمعات مياه الأمطار خاصة في محافظتي الوسطى وخانيونس، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر تفاديا للانزلاق ووقوع حوادث طرق. 

وأصدرت رئاسة العمل الحكومي، بغزة، إنها تتابع ميدانياً مع جميع جهات الاختصاص انعكاسات الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل، يتم التعامل معها.

وأضافت أن فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة، فاقم من خطورة وصعوبة الوضع.

وتابعت: قد أعطينا توجيهات واضحة لكافة جهات الاختصاص بالبلديات والشرطة والدفاع المدني وطواقم الطوارئ بوزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية للعمل السريع والتخفيف من تداعيات هذه الحالة الجوية على المواطنين المتضررين.






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